



«Я очень хочу, чтобы она разрешилась так, как она должна разрешиться. Считаю, что Лукашенко наломал уже таких дров, что точку невозврата он прошел 10 раз. Поэтому вариантов нет. Просто это может произойти раньше, может позже. Может с малой кровью, может с большой, не дай Бог. Но все равно это вопрос времени», – отметил Андрей Макаревич.