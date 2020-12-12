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Иранский вариант транзита

Будущее закрытие границ стало темой №1 в беларуском информационном пространстве. При этом в тень ушли другие события

Иранский вариант транзита
Одно из них - откровения Александра Лукашенко по идее внести в Конституцию новый орган власти "Всебеларуское народное собрание".

Немногие комментарии на данную тему носили, скорее, характер обсуждения самого факта появления "хурала" в основном законе. В реальности ситуация несколько сложнее.

Внимание надо обращать на детали. В частности, предложение сделать этот орган "постоянным" со сроком полномочий 5 лет. И передать именно ему часть "президентских" полномочий.

Это называется "иранский вариант" транзита. Почему? В отличие от Казахского варианта, где Назарбаев просто получил новую должность и возможность по желанию вмешиваться в политику страны, тут речь идёт о создании устойчивой системы. Где на низовом уровне (как в Иране) может быть буйство демократии, с активным парламентом, свободой прессы, конкуренцией мнений и даже драками в сессионном зале. Но новый орган (в Иране это "Совет экспертов" и "Совет стражей конституции") будет жёстко контролировать стратегические направления. И, возможно, назначения силовиков. 


При этом новый орган будет отвечать за изменения в Конституцию. А лишить его полномочий, то есть отстроить нормальную систему, без лишних раковых опухолей будет невозможно без конституционного процесса. Который в руках ... "Всебеларуского народного собрания". Как говориться, цикл замкнулся.

Одним словом, Лукашенко решил не рисковать с подходами, вроде усиления Совета Безопасности, а пойти путём создания замкнутой и, как ему кажется, устойчивой системы.

Контуры того, как это будет работать, а так же почему "тактический уровень" принятия решений в такой схеме может быть "демократичным" (но это не повлияет на суть режима) - в данном видео.
Игорь Тышкевич, blogs.korrespondent.net
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