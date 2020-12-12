



Как отмечается, Эрдоган привлек внимание к озвученной накануне в Баку инициативе по созданию на Южном Кавказе Платформы шести, в которую могут войти Азербайджан, Турция, Россия, Иран, Грузия и, при желании Еревана, Армения.





"Если Армения решит принять участие в этом процессе и предпримет позитивные шаги, то в отношениях Турции и Армении может быть открыта новая страница", – сказал Эрдоган.





По его словам, Платформа шести, над которой работает Турция, станет площадкой для взаимовыгодного сотрудничества.





В ночь на 10 ноября война в Нагорном Карабахе завершилась подписанием соглашения между Баку и Ереваном при посредничестве Кремля. По нему Армения должна передать под контроль Азербайджану территории НК, а на линию разграничения вводятся российские войска. В Ереване назвали соглашение "большой трагедией", в Баку – капитуляцией Армении.