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"Лукашенко действует проверенными методами": Что пишут в российской прессе и на пропагандистских ресурсах Беларуси

В рамках проекта «(в)Рунет – о выборах в Беларуси» изучаем свежие публикации в российской прессе и на пропагандистских ресурсах.

"Лукашенко действует проверенными методами": Что пишут в российской прессе и на пропагандистских ресурсах Беларуси
Отречение от МОК и закрытие границ – были в фокусе внимания российских СМИ на этой неделе. 
Обозреватель «Коммерсанта» Дмитрий Дризе обратил внимание на то, что после скандала с МОК, изрядно разозлившего официальный Минск, Александр Лукашенко сменил тактику.

Вернее, не сменил, а вернулся к прежним методам воздействия на российских партнеров.

Выступая на заседании Высшего евразийского экономического совета, он пожелал Владимиру Путину выдержки, сообщив ему, что протесты в Беларуси — это на самом деле атака на Россию из-за рубежа.

Лукашенко действует старыми добрыми проверенными методами — говорит о том, что не он цель протестов, а на самом деле Россия и Владимир Путин. А он форпост, который держит удар, расплачивается за союзника, пишет Дризе.

По его мнению, «заметно, что Лукашенко очень непросто, и он вынужден маневрировать»:

— Оно и понятно: наступает зима, экономика не в лучшей форме, кроме союзника помочь больше некому — другие каналы помощи закрыты. Китай или Ближний Восток не будут вкладываться в заведомо провальный проект. А тут еще и Джо Байден начинает грозить из-за океана. И очередной пакет санкций ЕС на подходе и, главное, протесты все равно продолжаются. Впереди очень непростой год для Александра Лукашенко и соратников.

«Московский комсомолец» делает акцент на словах об атаках на Россию.

— На саммите Высшего евразийского экономического совета Александр Лукашенко выступил в роли Кассандры и предрек всем коллегам непростой 2021 год. Россия, по его словам, уже находится на «острие атак», в Армении вовсю идет политическая борьба, а Казахстану предстоят трудные парламентские выборы, пишет издание.

«Известия» пишут о санкциях в отношении Беларуси, к которым пообещал присоединиться Киев, но в последний момент передумал.

Газета приводит мнение доцента РГГУ, эксперта РСМД Александра Гущина, по словам которого «внешняя политика Зеленского не отличается от той, что проводили его предшественники на президентском посту»:

— Традиционно внешнеполитический курс так или иначе осуществляется под внешним управлением. Украина в рамках повестки Балто-Черноморского региона действует с пропольско-литовских позиций, имея в виду ограничение позиций и влияния России.

Издание напоминает, что официальный Минск «обвиняет Варшаву, Вильнюс и Киев в стремлении нажиться на событиях происходящих в соседней стране».
gazetaby.com
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