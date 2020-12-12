



Фоном должен служить красный ковер с добавлением нитей из белой шерсти, с ахалским орнаментом и размером не менее 2,20 х 1,5 метра. На середину ковра помещается рамка из металла или гипса, выкрашенная в золотистый цвет. В нее вставляется портрет президента на фоне красного туркменского ковра.





До конца года всем руководителям в регионах страны, начиная с хякимов велаятов и заканчивая руководителями сельскохозяйственных объединений, приказали приобрести и установить ковры и портреты в соответствии с новыми требованиями.









Во время онлайн-конференций руководители должны выступать на этом фоне.



