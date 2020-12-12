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Нужно положить конец попыткам, построить в Беларуси концлагерь

Бывший белорусский посол в Аргентине, а ныне представитель Народного антикризисного управления Владимир Астапенко записал видеообращение.

Это реакция на решение властей Беларуси с 21 декабря закрыть наземные границы на выезд для своих граждан, пишет euroradio.fm

Астапенко хочет обратить внимание мировой демократической общественности "на то, что нелегитимная власть в Беларуси продолжает практику массовых нарушений фундаментальных прав человека и своих международных обязательств в этой сфере". "Попыткам построить в европейской стране XXI века концентрационный лагерь нужно положить решительный конец!", — заявил представитель НАУ.

Владимир Астапенко — один из белорусских дипломатов, публично осудивших действия белорусских властей в августе 2020-го. В ноябре он был уволен.
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