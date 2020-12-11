Швейцария ввела санкции против Лукашенко

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Швейцария ввела санкции в отношении Александра Лукашенко и 14 высокопоставленных чиновников. В список вошли помощник президента Виктор Лукашенко, глава Администрации президента Игорь Сергеенко, руководитель КГБ Иван Тертель, начальник Следственного комитета Иван Носкевич, глава ОАЦ Андрей Павлюченко, пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт и другие.





Также Совет Федерации Швейцарии решил внести поправки в постановление, включив в него эмбарго на вооружения и товары, которые в Беларуси могут использоваться для внутренних репрессий.





Новые ограничительные меры начали действовать с 18.00 11 декабря.