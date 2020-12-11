Беларусь вошла в Топ-20 Глобального индекса милитаризации
В Глобальном индексе милитаризации (Global Militarization Index 2020) Беларусь заняла 17-е место, расположившись между весьма неспокойными Азербайджаном и Ираком.
Автором GMI-2020 традиционно стал Боннский институт исследований мира и конфликтов, пишет thinktanks.by Рейтинг замеряет относительный вес и важность военного аппарата страны по отношению к ее обществу в целом. Экспертами был проанализировано соотношение военного бюджета и ВВП, численность армии и ее техническое оснащение. В рейтинге немецкие эксперты исследовали 151 страну.
В Топ-10 Глобального индекса милитаризации-2020 вошли:
1. Израиль
2. Армения
3. Оман
4. Бахрейн
5. Сингапур
6. Саудовская Аравия
7. Бруней
8. Россия
9. Кувейт
10. Иордания
В попавших в Топ-10 рейтинга странах в развитие вооруженных сил вкладываются наиболее значительные по меркам страны средства. Однако государства, разместившиеся во второй двадцатке от них также не слишком отстают.
Это:
11. Ливан
12. Греция
13. Кипр
14. Корея
15. Алжир
16. Азербайджан
17. Беларусь
18. Ирак
19. Черногория
20. Турция
Примечательно, что воюющая Украина в индексе милитаризации на 22-м месте. Соседние Литва, Польша и Латвия, соответственно, на 32-м, 46-м и 69-м местах.
Радует то, что 17-е место Беларуси в индексе 2020 года – это существенное понижение, а, следовательно, показатель относительного сокращения расходов на оборону. Ведь в Глобальном индексе милитаризации-2019 года Беларусь находилась на 9-м месте, то есть, в десятке стран, которые, по оценке авторов рейтинга «предоставляют военным особенно много ресурсов в соотношении с другими общественными областями».
18:42 11/12/2020
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