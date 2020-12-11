10 декабря министр обороны Виктор Хренин и начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Александр Вольфович представили Лукашенко предложения по переработке плана применения региональной группировки войск Беларуси и России.





«Как бы мы тут ни заявляли, как бы нас ни убаюкивали и руководство США, а сейчас и руководство НАТО. Говорят, оправдываясь, что нет, это мы просто так тренируемся. Но мы люди военные. Если даже тренируемся, то, значит, для чего-то.





Поэтому нам успокаиваться нельзя. Даже если у нас за спиной находится действительно мощная армия, как говорят, вторая армия в мире, очень мощная. Но тем не менее нам успокаиваться нельзя", - сказал во время встречи с военными Лукашенко.





О каких изменения может идти речь? Рассуждает для "Белорусского партизана" военный эксперт Александр Алесин.





- Несмотря на то, что Россия и Беларусь входят в ОДКБ, у них существует собственный план применения Вооруженных сил обеих стран в случае агрессии на западном направлении. Основные форсирования: совместная группировка сухопутных войск и Единая региональная группировка ПВО – из спящего состояния, в котором сейчас находятся, приводятся в действие в случае «угрозы агрессии», раньше – в случае «угрожаемого периода».





Вроде и незначительные отличия в двух формулировках, но принципиальные: «угрожаемый период» - научный термин, который можно наблюдать и измерить; обычно это мобилизационные мероприятия военного плана, сосредоточение ударных группировок возле границ, мобилизация призывного контингента, перевод экономик стран потенциального противника на военные рельсы.





Несколько лет назад формулировка была изменена: вместо объективного фактора применен субъективный, потому что «угрозу агрессии» можно оценить по-разному, все зависит от мнения стороны, которая «видит» эту самую угрозу агрессии. Здесь все отдается на откуп высшим руководителям "союзных государств" – Путину и Лукашенко.





Когда Лукашенко заявлял, что "угроза агрессии" возрастает в связи с выборами в Беларуси, то апеллировал именно к этой формулировке: мол, достаточно ему заявить, что есть «угроза агрессии», как Россия обязана будет привести в готовность контингент войск, который входит в совместную группировку сухопутных войск, подготовить их к действию. Мы наблюдали этот процесс.





А дальше – группировка подготавливается, но находится на территории Российской Федерации, если нет официальной просьбы белорусской стороны ввести войска. В случае агрессии белорусская сторона принимает бой, ведет маневренную оборону, выигрывает время – чтобы мобилизовать призывной контингент, укомплектовать части и подразделения и дождаться прибытия российской части совместной группировки сухопутных войск, которая поступает в распоряжение белорусских генералов.





Вот эта группировка и должна вести оборонительные бои. Судя по легендам учений, после остановки врага последует сокрушительное контрнаступление.





Вот так примерно выглядели планы по обороне ранее.









Мы не знаем, что сейчас меняется в плане. Но очевидно, что сейчас учитывается так называемая угроза гибридной войны. Я так полагаю, что рассматриваемые изменения касаются именно гибридной войны. Речь идет о возможной угрозе не фронтальной агрессии со стороны стран НАТО, а в результате совершения против нас так называемой «гибридной агрессии».





Суть гибридной войны состоит в том, что сейчас ударные группировки войск на границе с противником не подготавливаются, не ведется сосредоточение войск, нет явного, видимого передвижения войск из глубины страны-агрессора – внешних признаков к гибридной войне нет.





А операция начинается с выступления пятой колонны внутри страны, на которую собираются наступать: внешний враг использует силы оппозиции, которая склонна к свержению существующего строя насильственным путем, поддерживая ее финансово, оружием, инструкторами.





Задача пятой колонны – захватить некий ареал, территории, объявить их независимость и призвать на помощь мировую общественность, ООН, НАТО и все прогрессивное человечество. Или своих ближайших соседей – это мы видели в Крыму и на Донбассе.





Лукашенко очень сильно опасается, что подобная операция будет проведена против Беларуси. До ситуации с российскими наемниками, или ЧВК Вагнера, он полагал, что такая операция возможна и со стороны России. Но после выборов, я так понимаю, основной угрозой он считает Запад. И поэтому будут изменения в плане использования совместной группировки.





Какими они могут быть? Возьмем совместные учения «Славянское братство». Это совершено новые учения. Когда в них участвовали сербы, то отрабатывалась маленькая террористическая операция: потенциальные террористы захватывали электростанции, населенные пункты, которые русские, белорусы и сербы отбивали у террористов.





В нынешнем году второй этап этого учения вылился в крупную войсковую операцию с применением контингентов трех воздушно-десантных дивизий Российской Федерации. Хотя непосредственно на учениях участвовали по батальону и усиленной тактической группе, но мы понимаем, что на штабных картах действовали все три дивизии и применялась дальняя и стратегическая авиация.





Очевидно, в этой операции, в случае необходимости, будут участвовать не только сухопутные силы, не только мотострелковые и танковые подразделения, но и воздушно-десантные дивизии. Они будут применены для того, чтобы взять под контроль границу Беларуси и не допустить вмешательства внешних сил в белорусский политический процесс, или в гражданскую войну, или революцию.

Закапсулировать ситуацию в Беларуси, которая дальше будет развиваться под контролем Российской Федерации.

Лукашенко настолько разозлен, напуган действиями западных соседей, которые не признали результаты выборов, которые якобы оказывают финансовую помощь, а с территории Украины, как сообщалось, какие-то боевики сюда прибывают, - для противодействия этим угрозам и вносятся изменения в план применения совместной группировки Беларуси и России.





Чтобы сделать ввод и подготовку к боевым действиям этой группировки более мобильной. Раньше российские части перебрасывались по железной дороге в Беларусь целые дни, даже недели. Чтобы оперативно доставить российские части в Беларусь, сначала используют заброс воздушно-десантных дивизий, а после взятия границы под контроль – либо по железной дороге, либо транспортной авиацией сюда перебросят сухопутные части.





Содержание плана применения совместной группировки является очень большим секретом, мы гадаем на кофейной гуще. Лукашенко сказал, что над подобными планами работают и в России.









- На фоне всего происходящего: пандемия коронавируса, закрытие границ на выезд, очередные заявления Лукашенко про НАТО, про новую роль Всебелорусского собрания – существует мнение, что Лукашенко готовится к закрытию границы и с Россией.





- Граница с Россией закрываться не будет, потому что она уже закрыта из-за пандемии.





Лукашенко не будет делать враждебных действий по отношению к России подчеркнуто. Он хочет реализовать задуманное, не выказывая никаких внешних угроз, экивоков, недовольства в адрес России, наоборот, на словах он будет предельно корректен и лоялен, но будет гнуть свою линию – сделать из Всебелорусского народного собрания еще один орган и туда переместить центр власти.





Помните, Путин сначала планировал создать Госсовет? Некий аналог Госсовета Путина готовит в Беларуси и Лукашенко, чтобы, уйдя с поста президента, держать власть в своих руках.



