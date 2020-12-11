Лукашенко пожелал Путину терпения - тот кивнул в ответ

«Мы все отмечаем, что времена непростые, прежде всего, для наших близких друзей и братьев в Российской Федерации. Вы видите, что острие атак из-за пределов настроено на Россию. Мы это в Беларуси остро ощущаем.





Поэтому, Владимир Владимирович, терпения вам, и, как говорил первый наш, почетный наш, председатель нашего Союза, Нурсултан Абишевич, вы, Россия — стержень нашей интеграции. И как он говорил, ну куда от этого деться. Поэтому терпения, еще раз вам терпения.





Вы знаете, что мы всегда будем поддерживать и всегда вас поддерживали, Россию, потому что без нее не может быть на постсоветском пространстве интеграции», — сказал он.





Так Лукашенко отреагировал на выступление Владимира Путина.





Реакция Путина была, мягко говоря, немногословной. Тот, как передает ТГ-

RIAKremlinpool просто кивнул в ответ.





Кстати, Путин в своем выступлении, как пишет reform.by , не говорил ни о каких геополитических вызовах, стоящих перед Россией. Он отметил заслуги беларусского председательства ЕАЭС, подчеркнул роль РФ в противодействии стран Союза коронавирусной пандемии, в частности рассказал о передаче тест-систем, разработке вакцин от COVID-19.





Кроме того, Владимир Путин акцентировал внимание на реализации цифровой повестке ЕАЭС, создании равных условий для бизнеса и т.д.







