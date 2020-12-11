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Лукашенко пожелал Путину терпения - тот кивнул в ответ

Лукашенко в ходе сегодняшнего заседания Высшего Евразийского экономического совета пожелал президенту РФ Владимиру Путину терпения в связи с тем, что РФ находится на "острие атак" внешних сил.

«Мы все отмечаем, что времена непростые, прежде всего, для наших близких друзей и братьев в Российской Федерации. Вы видите, что острие атак из-за пределов настроено на Россию. Мы это в Беларуси остро ощущаем. 

Поэтому, Владимир Владимирович, терпения вам, и, как говорил первый наш, почетный наш, председатель нашего Союза, Нурсултан Абишевич, вы, Россия — стержень нашей интеграции. И как он говорил, ну куда от этого деться. Поэтому терпения, еще раз вам терпения. 

Вы знаете, что мы всегда будем поддерживать и всегда вас поддерживали, Россию, потому что без нее не может быть на постсоветском пространстве интеграции», — сказал он. 

Так Лукашенко отреагировал на выступление Владимира Путина.

Реакция Путина была, мягко говоря, немногословной. Тот, как передает ТГ- 
RIAKremlinpool просто кивнул в ответ.

Кстати, Путин в своем выступлении, как пишет reform.by, не говорил ни о каких геополитических вызовах, стоящих перед Россией. Он отметил заслуги беларусского председательства ЕАЭС, подчеркнул роль РФ в противодействии стран Союза коронавирусной пандемии, в частности рассказал о передаче тест-систем, разработке вакцин от COVID-19. 

Кроме того, Владимир Путин акцентировал внимание на реализации цифровой повестке ЕАЭС, создании равных условий для бизнеса и т.д.
"Белорусский партизан"
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