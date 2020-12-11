Сбить протест, заставить работать за «копейки»: почему границу закрывают

Эксперты об истинных причинах нововведений.





Андрей Казакевич в — Представляется, что закрывают границы на выезд для того, чтобы сбить протестное движение и установить более плотный контроль над людьми в Беларуси, — отмечает политолог комментарии DW.





Возможность уехать, по его выражению, всегда была запасным вариантом, давала определенные психологические гарантии протестующим.





Андрей Казакевич обращает внимание на ту часть постановления Совмина, которая разрешает выезд из страны определенной категории граждан (на работу, учебу и лечение) не более одного раза в течение шести месяцев.





— Возможно, это стремление ограничить именно частые пересечения границы, чтобы люди не могли выехать и, как говорят власти, «получить деньги и инструкции для революции», а затем вернуться с этим в Беларусь, — рассуждает политолог.





Директор минского Центра по проблемам европейской интеграции Юрий Шевцов также увидел в постановлении Совмина своеобразное отражение политической ситуации в стране.





— Я бы на месте протестных активистов так и понял: до 20 декабря им оставлен гуманитарный коридор на срочный выезд на Запад, — написал Шевцов на своей страничке в Facebook.





По мнению руководителя Центра политического анализа и прогноза (Варшава) Павла Усова, введение запрета на выезд за границу должно усилить атмосферу страха, бессилия и подчинения (бежать некуда) с одной стороны, и ограничить массовый исход квалифицированного и профессионального персонала в будущем.





– И этот отток не будет связан только с усиливающейся волной политических репрессий и террора, но и с ухудшающейся социально-экономической ситуацией в стране. Задача такая, чтобы в атмосфере страха, террора, доносительства, нового уровня атомизации общества заставить людей работать, при минимальном материальном вознаграждении. Молчи и работай, — отмечает политолог на своей странице в Facebook .



