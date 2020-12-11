Макей пригрозил ЕС «геополитическими изменениями». Что он имел в виду?

Евгений Липкович Владимир Макей намекнул на отказ властей Беларуси от независимости. Министр не расшифровал, что он имел в виду. В свою очередь, известный белорусский обозреватель считает , что таким образомнамекнул на отказ властей Беларуси от независимости.





«Они попробуют сыграть в «Рамзана Кадырова» на своей территории? Устроить «глубокую интеграцию с РФ», построить «Чечню» и остаться во главе нового федерального округа? Получить широкую автономию в "союзном государстве" с правом назначать Дажынки и проводить селекторные совещания?» — задался риторическими вопросами Липкович.





По его мнению, озвучивая такие угрозы, Владимир Макей забыл спросить у белорусов, а хотят ли они этого.





«Придётся уговаривать, а ОМОН некудышний агитатор. Он пять месяцев уговаривает, никак уговорить не может, чтобы признали за агрохунтой легитимность. Тоже самое случится и с другими инициативами», — считает Липкович.





Ранее Телеграф сообщил, что Владимир Макей намекнул, что дальнейшие санкции приведут к «геополитическим изменениям в регионе», что не в интересах ЕС.





А ещё главе МИД Беларуси не понравилось, что «европейские партнеры перенацеливают средства, предназначенные на реализацию в Беларуси проектов трансграничного сотрудничества, на заграничные вояжи оппонентов действующей власти».





Бей своих, чтобы Запад боялся?

Кстати, осенью этого года у Владимира Макея практически вошло в привычку угрожать Западу условными «бомбежками» Витебска в ответ на санкции.





В сентябре глава МИД заявил, что в ответ на санкции власти Беларуси готовы предпринять «соответствующие шаги, связанные, скажем так, с внутриполитическим функционированием государства».





«Это может касаться и политической системы, и функционирования иностранных СМИ, аккредитованных в Беларуси, и ряда других шагов», — пообещал тогда Владимир Макей. И обещание выполнил.





Впрочем, еще в 2019 году Владимир Макей заявлял в интервью The Wall Street Journal, что «суверенитет и независимость для нас священны, и даже если бы кто-то в Беларуси хотел отказаться от суверенитета и независимости, это было бы абсолютно невозможно».





И уже тогда глава МИД говорил об изменении «геополитическая ситуации», но с другим акцентом. «В нашем регионе появились новые конфликты, и США увидели, что Беларусь не является придатком какой-то другой страны», — выказал тогда уверенность Владимир Макей.





Кажется, к концу 2020 года глава МИД поменял свое отношение к «придаткам» и морально готов во всю мощь, а не трусцой, интегрироваться с Россией и отказываться от сотрудничества с ЕС.





«Если дело пойдет дальше таким образом, что Совет Европы будет без согласования с Беларусью принимать какие-то решения о программах сотрудничества с нашей страной, то мы просто прекратим любое взаимодействие с этой организацией», — заявлял Макей под одобрительные кивки Лаврова в ноябре этого года на заседании коллегий МИД Беларуси и РФ.