



В этот день он вышел в центр города, чтобы раздавать прохожим тексты Всеобщей декларации прав человека.





По информации “Региональной газеты”, Алеся Капуцкого задержали около 17 часов возле "Модуля". К правозащитнику подъехал милицейский автомобиль, задерживали двое сотрудников Молодечненского РОВД Филистович и Бураченок.





В отделении милиции Капуцкий провел несколько часов. Там милиционер Евгений Кевра составил протокол изъятия 35-ти экземпляров Деклараций прав человека, а также составил протокол опроса правозащитника.





Капуцкого пообещали еще раз вызвать в милицию для разбирательства. Не исключено, что будет составлен протокол административного правонарушения.