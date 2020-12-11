Пикет на собственном балконе - Губаревич уже подал заявку. А вы?

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Так он отреагировал на заявление минской милиции, которая приравняла вывешенный национальный бело-красно-белый флаг к несанкционированному пикету и пригрозила соответствующими карами.





Пикет, как указано в заявлении Губаревича, будет проходить 26 декабря с 8:00 до 22:00. В нем будет участвовать 0 человек.





"В соответствии с законодательством направил заявление в Мингорисполком на проведение пикета на балконе жилого дома путем вывешивания бело-красно-белого флага. В связи с отсутствием участников (холодно будет стоять на балконе целый день) попросил горисполком освободить меня от оплаты услуг милиции и коммунальных служб", — написал политик в Фейсбуке.







