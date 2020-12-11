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"Кебич мог легко расправиться с Лукашенко в 1994 году, но не сделал этого"

Первый премьер-министр независимой Беларуси Вячеслав Кебич, выступивший главным оппонентом Александра Лукашенко на президентских выборах в 1994 году, имел все возможности, чтобы легко расправиться с соперником, но отказался от этого.


Такое мнение в комментарии корреспонденту «Политринга» озвучил руководитель оппозиционной депутатской группы «Республика», лидер Белорусской социал-демократической партии (Свобода) Сергей Скребец.

Сергей Скребец напомнил, что он вместе с Вячеславом Кебичем являлся депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь второго созыва.

«Кебич всегда производил впечатление очень умного и открытого человека. Спокойный проникающий взгляд и постоянная улыбка в уголках глаз сразу располагала к себе Вячеслава Францевича», - вспомнил он.

В 1994 году, когда Кебич выдвигался на пост лидера Республики Беларусь, против него был организован своеобразный заговор депутатами 2-го созыва Верховного Совета, которые выдвигали Лукашенко.

«Назову лишь самых известных: Гончар, Лебедько, Шейман, Титенков, Долгалёв, Домашкевич, Козик, Синицын, Кучинский. Тот же Мясникович – сначала возглавлял штаб Кебича, но потом переметнулся к Лукашенко. Что ими двигало - трудно сказать. Но осмелюсь предположить, что не светлое будущее белорусского народа. Молодые волки хотели власти и думали, что после победы сами будут править, но вышло по-другому», - считает Скребец. 

Он напомнимл, что Лукашенко не один раз вспоминал, что Кебич мог легко расправиться с ним, но не сделал этого.

«Я знаю эту историю. Когда штаб Лукашенко праздновал выход во второй тур, они понапивались в бане до зелёных соплей. Кебичу спецслужбы предложили тихо устранить конкурентов - он отказался», - поделился информацией он.

В то же время Скребец считает, что точно сказать сложно, по какому бы пути развития пошла Беларусь, если в 1994 году победу на президентских выборах одержал бы Кебич.

«Но это был бы честный выбор - без пропавших и убитых политиков Гончара, Красовского, Захарченко, Завадского, без десятков тысяч избитых и изнасилованных на Окрестина и других пыточных по всей стране, без сотен бесконечных политзаключённых», - подытожил он.

Напомним, что 9-го декабря утром Кебич скончался от коронавирусной инфекции. Сегодня Вячеслав Францевич будет похоронен на Восточном кладбище.
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