



Такое мнение в комментарии корреспонденту «Политринга» озвучил руководитель оппозиционной депутатской группы «Республика», лидер Белорусской социал-демократической партии (Свобода) Сергей Скребец.





Сергей Скребец напомнил, что он вместе с Вячеславом Кебичем являлся депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь второго созыва.





«Кебич всегда производил впечатление очень умного и открытого человека. Спокойный проникающий взгляд и постоянная улыбка в уголках глаз сразу располагала к себе Вячеслава Францевича», - вспомнил он.





В 1994 году, когда Кебич выдвигался на пост лидера Республики Беларусь, против него был организован своеобразный заговор депутатами 2-го созыва Верховного Совета, которые выдвигали Лукашенко.





«Назову лишь самых известных: Гончар, Лебедько, Шейман, Титенков, Долгалёв, Домашкевич, Козик, Синицын, Кучинский. Тот же Мясникович – сначала возглавлял штаб Кебича, но потом переметнулся к Лукашенко. Что ими двигало - трудно сказать. Но осмелюсь предположить, что не светлое будущее белорусского народа. Молодые волки хотели власти и думали, что после победы сами будут править, но вышло по-другому», - считает Скребец.





Он напомнимл, что Лукашенко не один раз вспоминал, что Кебич мог легко расправиться с ним, но не сделал этого.





«Я знаю эту историю. Когда штаб Лукашенко праздновал выход во второй тур, они понапивались в бане до зелёных соплей. Кебичу спецслужбы предложили тихо устранить конкурентов - он отказался», - поделился информацией он.





В то же время Скребец считает, что точно сказать сложно, по какому бы пути развития пошла Беларусь, если в 1994 году победу на президентских выборах одержал бы Кебич.





«Но это был бы честный выбор - без пропавших и убитых политиков Гончара, Красовского, Захарченко, Завадского, без десятков тысяч избитых и изнасилованных на Окрестина и других пыточных по всей стране, без сотен бесконечных политзаключённых», - подытожил он.





Напомним, что 9-го декабря утром Кебич скончался от коронавирусной инфекции. Сегодня Вячеслав Францевич будет похоронен на Восточном кладбище.