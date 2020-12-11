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Депутаты приняли поправки о расширении использования госфлага на массовых мероприятиях

В Беларуси планируют расширить использование госфлага на массовых мероприятиях, это предусмотрено поправками в закон о государственных символах, принятыми нижней палатой парламента во втором чтении в четверг.



Проект закона включает нормы по расширению использования государственного флага для госорганов и организаций, рассказал корреспонденту "Интерфакс-Запад"заместитель председателя комиссии Палаты представителей по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Виктор Свилло.

В действующей редакции закона флаг может использоваться во время государственных праздников и праздничных дней, а также при торжественных мероприятиях, проводимых государственными органами и иными организациями, гражданами во время народных, трудовых, семейных праздников и в другие памятные даты.

"Эта норма в законопроекте расширена, теперь в ней прописаны спортивные, спортивно-массовые, культурно-зрелищные и иные массовые мероприятия. А для граждан добавлена формулировка "иные случаи использования" при условии обеспечения необходимого уважения к флагу", - отметил депутат.

Свилло пояснил, что речь идёт об уточнении, расширении и конкретизации понятия "других массовых мероприятий" за счёт этого перечисления. "Эти и другие новации позволяют расширять сферу применения госфлага. Причём корректно с точки зрения юридической культуры", - уточнил он.

Как сообщается на сайте Палаты представителей, проект закона корректирует также двухцветное изображение государственного герба и устанавливает его многоцветное и одноцветное (серебряное и золотое) изображения. Планируется, что в приложении к закону появится эталонное изображение государственного флага. В действующей версии закона его нет. Оно хранится в Национальном архиве.
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