







Проект закона включает нормы по расширению использования государственного флага для госорганов и организаций, рассказал корреспонденту "Интерфакс-Запад" заместитель председателя комиссии Палаты представителей по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Виктор Свилло.





В действующей редакции закона флаг может использоваться во время государственных праздников и праздничных дней, а также при торжественных мероприятиях, проводимых государственными органами и иными организациями, гражданами во время народных, трудовых, семейных праздников и в другие памятные даты.





"Эта норма в законопроекте расширена, теперь в ней прописаны спортивные, спортивно-массовые, культурно-зрелищные и иные массовые мероприятия. А для граждан добавлена формулировка "иные случаи использования" при условии обеспечения необходимого уважения к флагу", - отметил депутат.





Свилло пояснил, что речь идёт об уточнении, расширении и конкретизации понятия "других массовых мероприятий" за счёт этого перечисления. "Эти и другие новации позволяют расширять сферу применения госфлага. Причём корректно с точки зрения юридической культуры", - уточнил он.





Как сообщается на сайте Палаты представителей, проект закона корректирует также двухцветное изображение государственного герба и устанавливает его многоцветное и одноцветное (серебряное и золотое) изображения. Планируется, что в приложении к закону появится эталонное изображение государственного флага. В действующей версии закона его нет. Оно хранится в Национальном архиве.