







Данное мнение корреспонденту «Политринга» озвучил журналист Сергей Смирнов, комментируя соответствующее заявление Александра Лукашенко.





«Я не юрист, я – историк. Потому не могу прокомментировать данную идею с точки зрение права», - сказал он, отвечая на вопрос о том, в чем может быть опасность провозглашения Всебелорусского народного собрания конституционным органом с точки зрения демократии и права.





По его словам, в республике произошел правовой дефолт, и дальше падать уже некуда.





«Хотя “оптимисты”, наверное, со мной бы поспорили», - отметил он.





В то же время, отмечает Смирнов, символичным является то, что идея создать по сути второй КПСС пришла в голову Александру Лукашенко в годовщину Беловежских соглашений. Впрочем, считает журналист, это гармонично вписывается в концепцию взгляда Лукашенко на мир.





«Я думаю, что большой беды, равно как и пользы от Всебелорусского народного собрания, если оно состоится, не будет. Формат “прямой демократии” в виде больших встреч с тщательно отобранными людьми, которые единогласно голосуют “за” в перерывах между подходами к буфету, не вызывает ничего, кроме снисходительной улыбки», - добавил он.





Однако, полагает Смирнов, это, вероятно, тот единственный формат, в котором сегодня Александру Лукашенко комфортно общаться, и по всей видимости, осуществлять транзит власти.





«В конце концов, мы уже были свидетелями “тайной инаугурации”. Поэтому удивляться больше нечему», - указал он.





Впрочем, убежден журналист, к заявлению руководителя Беларуси относительно ВНС не стоит слишком серьезно относиться.





«Ведь такие же разговоры недавно велись вокруг референдума, конституционной реформы и спешного партийного строительства. И где они сейчас? Власти мечутся, как уж на сковородке, и это не делает ее сильной в глазах ни людей, ни номенклатуры», - подытожил он.





Напомним, что ранее Лукашенко заявил о том, что Всебелорусское народное собрание нужно сделать конституционным органом.