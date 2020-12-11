"Формат «прямой демократии» не вызывает ничего, кроме снисходительной улыбки"
В случае становления Всебелорусского народного собрания конституционным органом не стоит ждать ни большой беды, ни пользы.
Данное мнение корреспонденту «Политринга» озвучил журналист Сергей Смирнов, комментируя соответствующее заявление Александра Лукашенко.
«Я не юрист, я – историк. Потому не могу прокомментировать данную идею с точки зрение права», - сказал он, отвечая на вопрос о том, в чем может быть опасность провозглашения Всебелорусского народного собрания конституционным органом с точки зрения демократии и права.
По его словам, в республике произошел правовой дефолт, и дальше падать уже некуда.
«Хотя “оптимисты”, наверное, со мной бы поспорили», - отметил он.
В то же время, отмечает Смирнов, символичным является то, что идея создать по сути второй КПСС пришла в голову Александру Лукашенко в годовщину Беловежских соглашений. Впрочем, считает журналист, это гармонично вписывается в концепцию взгляда Лукашенко на мир.
«Я думаю, что большой беды, равно как и пользы от Всебелорусского народного собрания, если оно состоится, не будет. Формат “прямой демократии” в виде больших встреч с тщательно отобранными людьми, которые единогласно голосуют “за” в перерывах между подходами к буфету, не вызывает ничего, кроме снисходительной улыбки», - добавил он.
Однако, полагает Смирнов, это, вероятно, тот единственный формат, в котором сегодня Александру Лукашенко комфортно общаться, и по всей видимости, осуществлять транзит власти.
«В конце концов, мы уже были свидетелями “тайной инаугурации”. Поэтому удивляться больше нечему», - указал он.
Впрочем, убежден журналист, к заявлению руководителя Беларуси относительно ВНС не стоит слишком серьезно относиться.
«Ведь такие же разговоры недавно велись вокруг референдума, конституционной реформы и спешного партийного строительства. И где они сейчас? Власти мечутся, как уж на сковородке, и это не делает ее сильной в глазах ни людей, ни номенклатуры», - подытожил он.
Напомним, что ранее Лукашенко заявил о том, что Всебелорусское народное собрание нужно сделать конституционным органом.
10:16 11/12/2020
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