Журнал Time назвал "человека года"

Новых обладателей звания представил певец Брюс Спрингстин в специальном видеоролике, размещенном на страничке издания в соцсети Twitter.





В списке было четыре кандидата, из них – два политика: Дональд Трамп и Джо Байден, борьба которых большую часть года находилась среди главных тем в СМИ.





Также претендентами были названы главный инфекционист США Энтони Фаучи вместе с медицинскими работниками – в связи с актуальной в текущем году темой борьбы с пандемией коронавируса.





Четвертым кандидатом было "Движение за расовую справедливость", которое началось в США после гибели при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.





Джо Байден – кандидат от демократический партии США на президентских выборах 2020 года. Де-факто он признан победителем, официальные результаты выборов пока не утверждены.





Камилла Харрис назначена вице-президентом Соединенных Штатов. Ранее она оказалась на третьем месте в сотне самых влиятельных женщин мира по версии Forbes.





В разные периоды существования номинации "Человек года" ее присуждали Франклину Рузвельту (1932, 1934, 1941), Адольфу Гитлеру (1938), Иосифу Сталину (1939, 1942), королеве Великобритании Елизавете II (1952), Никите Хрущеву (1957), Мартину Лютеру Кингу (1963), Юрию Андропову и Рональду Рейгану (1983), Михаилу Горбачеву (1987, 1989), Джорджу Бушу-старшему (1990), Иоанну Павлу II (1994) и другим.





В прошлом году американское издание удостоило звания "Человек года" 16-летнюю активистку Грету Тумберг.