Класковский: Много ли ума надо, чтобы показывать миру большой кукиш?

— Глава белорусской дипломатии Владимир Макей назвал требования Запада агиткой и упрекнул послов стран Евросоюза за менторский тон, — рассуждает Александр Класковский. — Но пожелания, которые представители ЕС, а также Великобритании, Швейцарии и США высказали на встрече с Макеем 9 декабря, как раз-таки конкретны, корректны и сугубо рациональны. Агиткой же выглядит, скорее, выдержанный в советском стиле отлуп белорусского министра западным дипломатам.

Искушенный Макей вряд ли в восторге от того, что вынужден вещать в духе одиозных ведущих белорусского ТВ. Еще недавно были комфортные посиделки с иностранцами: да-да, мы доноры стабильности, понемногу учимся демократии, не всё сразу, поддержите нашу независимость, хорошо бы побольше денег, многовекторность — зер гут и все в таком духе.

Но минувшая избирательная кампания, проведенная властями по беспределу, и зверское подавление протестов после нее заставили пойти на принцип даже робкий, склонный к соглашательству Евросоюз.

И что сейчас остается Макею, когда по сути отвечать нечего и крыть нечем? Те вопросы, которые поставила Европа, решает ведь не министр, а сами знаете кто. Так что для министра эти темы — табу.

Наверное, самому ему страшно жалко пущенных под откос завоеваний белорусской дипломатии за предыдущие годы, когда титаническими усилиями удалось поставить отношения с Европой и США на рельсы нормализации.

Но Макей — человек системы. А режим сегодня всем жертвует ради собственного выживания. Он семимильными шагами идет путем Сталина и Северной Кореи.

Только вот, глядишь, профессиональные дипломаты вождю скоро не особо и нужны станут. Много ли ума надо, чтобы показывать окружающему миру большой кукиш?