+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Юрий Губаревич подал заявку на пикет на собственном балконе

Руководитель движения "За Свободу" Юрий Губаревич подал заявку в Мингорисполком на пикет на собственном балконе.

Национальный бело-красно-белый флаг на одном из минских домов / Еврорадио

Так он отреагировал на заявление минской милиции, которая приравняла вывешенный национальный бело-красно-белый флаг к несанкционированному пикету и пригрозила соответствующими карами, передает "Еврорадио".

Пикет, как указано в заявлении Губаревича, будет проходить 26 декабря с 8:00 до 22:00. В нем будет участвовать 0 человек.

"В соответствии с законодательством направил заявление в Мингорисполком на проведение пикета на балконе жилого дома путем вывешивания бело-красно-белого флага. В связи с отсутствием участников (холодно будет стоять на балконе целый день) попросил горисполком освободить меня от оплаты услуг милиции и коммунальных служб", — написал политик в Фейсбуке.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мой ўспамін пра Вячаслава Кебіча.
Михаил Пастухов
ВСПОМНИМ О СВОИХ ПРАВАХ
Канапацкая Ганна
БЕЗВРЕМЕНЬЕ САМОЗВАНЦЕВ
Игорь Ледник
Гарантыі бяспекі Беларусі vs міжнародныя...
Алесь Чайчыц
Галоўная беларуская вайсковая святыня XX стагоддзя
Владимир Подгол
К обрезанию священников на Рождество - готовы?
Анатолий Лебедько
Мы запускаем спонсорство!


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]