Сергей Возняк. Соответствующее мнение корреспонденту «Политринга» высказал член Центрального комитета Белорусской партии левых «Справедливый мир»





Возняк вспомнил, что на президентских выборах 1994 года Центральным комитетом Партии коммунистов Беларуси, членом которой он на тот момент являлся, было принято решение голосовать во втором туре против обоих кандидатов – Вячеслава Кебича и Александра Лукашенко.





«Я в кабинке для тайного голосования выполнил это решение, не только исходя из партийной дисциплины, но и потому что был с ним согласен. Кебича я не мог поддерживать, потому что это по его инициативе Беларусь превратилась из парламентской в президентскую республику. А наша партия предупреждала тогда граждан о негативных последствиях такой трансформации. Лукашенко убил своим популизмом, который понравился массам, но вызвал настороженность у думающей части общества», - пояснил он.





При этом Возняк подчеркивает, что сегодня смело можно предположить, что если б Кебич выиграл тогда президентские выборы, то он «не наделал бы столько бед для страны, как это получилось у Лукашенко».

«Он был человеком более-менее демократических принципов. Достойно принял свое поражение на выборах 1994 года, не включил административный ресурс с целью их фальсификации», - обратил внимание он.

Более того, Возняк убежден, что «Беларусь при Кебиче не превратилась бы в неофеодальную страну, какой она является сейчас».

«Но все это - пустой разговор, так как шансов на победу в 1994 году у Кебича не было никаких», - подытожил он.





Напомним, что 9-го декабря утром первый премьер-министр независимой Беларуси Вячеслав Кебич, выступивший главным оппонентом Александра Лукашенко на президентских выборах в 1994 году, скончался от коронавирусной инфекции.



