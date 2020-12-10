Макей то "горло готов перегрызть", то вдруг удивлен менторским тоном дипломатов ЕС. Та еще, оливковая веточка
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что удивлен "менторским тоном" заявления представительства ЕС по итогам его встречи 9 декабря с послами стран Евросоюза.
Фото: БелТА
"Меня несколько удивил такой, я бы сказал, менторский тон этого заявления представительства Европейского союза", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов в четверг. Макея цитирует госагентство БелТА.
"Более того, должен сказать, что, на мой взгляд, обсуждение происходило в совершенно иной тональности, нежели об этом сказано в этом сообщении", - добавил министр.
По его словам, во время встречи обсуждено намного больше вопросов, нежели это указано в заявлении, сообщении представительства Европейского союза в Минске.
Макей добавил, что встреча с послами Европейского союза, состоялась по их просьбе. "Должен сказать, что это нормальная практика, когда дипломаты встречаются, обсуждают актуальные вопросы нашего взаимодействия, сотрудничества, обмениваются мнениями, вырабатывают какие-то предложения, скажем так, каких-то проблемных вопросов, обсуждают перспективы соответствующего взаимодействия", - отметил он.
Как заявили накануне в представительстве Европейского союза в Беларуси, главы дипмиссий на встрече с Макеем "призвали власти страны воздерживаться от действий, препятствующих дипломатическому сообществу в Беларуси в выполнении своих стандартных дипломатических обязанностей в атмосфере, свободной от вмешательства и запугивания".
Здесь также высказали ожидание, что "белорусская сторона согласится на возвращение в Беларусь послов Литвы и Польши и их штата дипломатических сотрудников к концу года".
Дипломаты осведомились о планах белорусских властей в отношении "выполнения требований Конституции страны и международных обязательств, касающихся фундаментальных прав и свобод, а также верховенства права".
По их мнению, это выразилось бы в "прекращении задержаний, насилия и бесчеловечного обращения с мирными протестующими", "освобождении всех политических заключенных и несправедливо задержанных", "судебном преследовании тех, кто санкционировал и совершал акты насилия и бесчеловечного обращения", "проведении свободных и справедливых выборов под независимым наблюдением".
Дипломаты также проинформировали министра о возможных сценариях, по которым могли бы развиваться соответствующие двусторонние отношения, "если бы власти Беларуси предприняли ощутимые и значительные шаги по восстановлению верховенства права".
interfax.by
18:38 10/12/2020
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