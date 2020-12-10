"Меня несколько удивил такой, я бы сказал, менторский тон этого заявления представительства Европейского союза", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов в четверг. Макея цитирует госагентство БелТА.





"Более того, должен сказать, что, на мой взгляд, обсуждение происходило в совершенно иной тональности, нежели об этом сказано в этом сообщении", - добавил министр.





По его словам, во время встречи обсуждено намного больше вопросов, нежели это указано в заявлении, сообщении представительства Европейского союза в Минске.





Макей добавил, что встреча с послами Европейского союза, состоялась по их просьбе. "Должен сказать, что это нормальная практика, когда дипломаты встречаются, обсуждают актуальные вопросы нашего взаимодействия, сотрудничества, обмениваются мнениями, вырабатывают какие-то предложения, скажем так, каких-то проблемных вопросов, обсуждают перспективы соответствующего взаимодействия", - отметил он.





Как заявили накануне в представительстве Европейского союза в Беларуси, главы дипмиссий на встрече с Макеем "призвали власти страны воздерживаться от действий, препятствующих дипломатическому сообществу в Беларуси в выполнении своих стандартных дипломатических обязанностей в атмосфере, свободной от вмешательства и запугивания".





Здесь также высказали ожидание, что "белорусская сторона согласится на возвращение в Беларусь послов Литвы и Польши и их штата дипломатических сотрудников к концу года".





Дипломаты осведомились о планах белорусских властей в отношении "выполнения требований Конституции страны и международных обязательств, касающихся фундаментальных прав и свобод, а также верховенства права".





По их мнению, это выразилось бы в "прекращении задержаний, насилия и бесчеловечного обращения с мирными протестующими", "освобождении всех политических заключенных и несправедливо задержанных", "судебном преследовании тех, кто санкционировал и совершал акты насилия и бесчеловечного обращения", "проведении свободных и справедливых выборов под независимым наблюдением".





Дипломаты также проинформировали министра о возможных сценариях, по которым могли бы развиваться соответствующие двусторонние отношения, "если бы власти Беларуси предприняли ощутимые и значительные шаги по восстановлению верховенства права".







