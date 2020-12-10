Вадимир Зарянкин / facebook.com/





32-летний Вадимир Зарянкин — старший сын председателя Витебского горисполкома. 12 октября его задержали возле торгового центра "Рига" в Минске.





Его младший брат Филипп в сентябре был наказан арестом с участие в марше против тайной инаугурации Александра Лукашенко. Оба брата поддерживают протесты, пише т euroradio.fm





Вадимира задержали возле ТЦ "Рига", куда он приехал за покупками. В его автомобиле разбили стекло, а самого Зарянкина вытащили из машины. Его доставили в изолятор Жодино, где через двое суток прошел суд под председательством судьи из Старых Дорог. На заседание не вызвали адвоката Зарянкина, хотя парень подавал соответствующее ходатайство, поэтому судья перенесла рассмотрение дела. Вадимир был отпущен под подписку о явке.





"12 декабря заканчивался срок административного процесса, судили под самый конец срока. Логика говорила, что могут штраф дать. В принципе, такой исход [присуждение суток] также считал допустимым, но менее возможным. Куда отправят — не знаю. Арестовать могут в любой момент. Но в Старых Дорогах [там проходил суд] вчера не стали", — рассказал Вадимир в комментарии Еврорадио.





На следующее заседание по делу Зарянкина в конце октября судья запросила сведения о свидетеле-милиционере из Советского района Минска, который фигурировал под вымышленным именем. Когда же из РУВД пришел ответ, что такой сотрудник у них не работает, судья вернула документы на доработку с записью: "Поскольку применение мер безопасности к свидетелю не предусмотрено ПИКоАП Республики Беларусь, указанные обстоятельства препятствуют рассмотрению дела в судебном заседании".





7 декабря дело Вадимира Зарянкина рассматривала председатель суда. Парень приехал на рассмотрение с адвокатом и двумя свидетелями.





Свидетель со стороны милиции выступал через Skype и по-прежнему давал показания под вымышленной фамилией — Громов. Чтобы проверить его данные, судья попросила Зарянкина и его адвоката выйти из кабинета. Замечание адвоката, что изменение данных свидетеля по административному делу не предусмотрено белорусскими законами, суд проигнорировал.





"Милиционер уверял, что лично видел меня в 20:30 с расстояния не более 15 метров. Мол, я был на шествии с другими людьми, "обозначенными характерной символикой". Он посмотрел на мое лицо и сказал, что хорошо меня помнит. Только вот забыл, где находился в это время сам, хотя бы примерно", — рассказывает Вадимир Зарянкин в комментарии TUT.by.





В защиту парня выступили два свидетеля. Также были просмотрены 12 видео с камер наружного наблюдения ТЦ "Рига" и расположенных в доме Зарянкина. На них было видно, что в 22:00 он выходил из собственного дома, а через полчаса был у входа в ТЦ "Рига". При этом вокруг не было ни шествия, ни людей, "обозначенных характерной символикой".





Судья перенесла заседание на 9 декабря. В этот день на процессе зачитали сведения о том, что Вадимир Зарянкин несколько раз превышал скорость. А потом судья объявила наказание — 10 суток ареста.





Зарянкин планирует обжаловать приговор: на это у него есть пять дней.