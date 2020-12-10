



«Я думаю, что другие страны должны сделать то же самое. Это вдохновит людей и, думаю, заставит немного задуматься тех, кто, может быть, надеется, что всё, что они делают, останется без ответа.





Совет ООН по правам человека собирает доказательства, резолюция Европарламента призывает Европейский союз участвовать в создании центра, который мог бы собирать юридические доказательства [преступлений против человечности в Беларуси]», — заявил глава МИД Литвы.