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Литва призывает другие страны начать расследование насилия в Беларуси против мирных граждан

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в комментарии BNS назвал «хорошим прецедентом» начатое литовской Генпрокуратурой досудебное расследование пыток в Беларуси по заявлению белоруса Максима Хорошина.


«Я думаю, что другие страны должны сделать то же самое. Это вдохновит людей и, думаю, заставит немного задуматься тех, кто, может быть, надеется, что всё, что они делают, останется без ответа.

Совет ООН по правам человека собирает доказательства, резолюция Европарламента призывает Европейский союз участвовать в создании центра, который мог бы собирать юридические доказательства [преступлений против человечности в Беларуси]», — заявил глава МИД Литвы.
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