При этом Качанова — одна из самых медийных чиновниц, правда ее публичные высказывания вызывают идеологические мурашки только у защитников режима, а 97% беларусов бесят. The Village Беларусь разобрался, как Кочанова из «Водоканала» оказалась в Администрации президента и стала героем популярных мемов.

Оказалась в правительстве с подачи силовиков

Наталья Кочанова родилась в Полоцке, в школе любила больше спорт (волейбол), чем учебу и именно с точки зрения спортивных перспектив, как сама потом призналась, выбирала университет:





«Честно говоря, я тогда об этом заведении даже не задумывалась… (Новополоцкий политехнический институт — The Village Беларусь). Учиться именно в этот вуз пошла, чтобы иметь возможность заниматься спортом».





Кочанова окончила факультет промышленного и гражданского строительства по специальности «водоснабжение и канализация» и пошла работать диспетчером на «Водоканал».





Позже Кочанова признавалась, что никаких мечтаний и амбиций, связанных с карьерой, у нее не было: «Ну и к чему я стремилась? Да ни к чему. Для меня никогда не стояла такая цель, достигнуть каких-либо высот в карьере».





О власти Кочанова говорит, что тоже не мечтала, однако после «Водоканала», где после диспетчера она долгое время работала инженером, Наталья оказалась в жилищно-коммунальном хозяйстве Полоцка, потом стала замглавы Полоцка, а после и главой Новополоцкого горисполкома — занимала эту должность семь лет, с 2007 по 2014 год.





Свой переезд в Минск в 2014 году и новую должность — заместитель премьер-министра — Кочанова не комментировала, вместо нее исчерпывающий комментарий дал Лукашенко:





«Даже трудно сказать, что Кочанова понюхала и попробовала, она же шла по ЖКХ. Она естественным образом пришла на эту должность, честно работая на своих должностях. Предложение по назначению Кочановой исходило от силовых структур. Я попросил Андрейченко письменно поручиться. Он отозвался положительно».





До Кочановой в Беларуси женщины такую высокую должность не занимали никогда. В конце 2016 года Лукашенко своим указом назначил Кочанову главой Администрации президента — эту должность тоже впервые заняла женщина.





Третий раз «первой женщиной» Кочанова стала в 2019 году, когда Лукашенко сделал ее председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси седьмого созыва. Эту должность она и занимает до сих пор.





Выглядит так, что за время своей работы в правительстве и администрации Кочанова соглашалась на любые поручения — гугл помнит несколько десятков новостей о том, что Кочанова посетила завод, ферму, встретилась с ветеранами и могилевскими цыганами.





Из интересного — она организовывала республиканские субботники, конкурс «Мисс Беларусь» (в 2016 году она возглавила оргкомитет по подготовке и проведению этого конкурса) и лично извинялась перед Pussy Riot за то, что им запретили въехать в Беларусь.

Моя религия — Лукашенко

Сложно сказать, благодаря чему именно Качановой удалось перескочить через гендерный рубеж и оказаться по правую руку от Лукашенко, но, вероятно, ее религиозное отношение к нему сыграло в этом не последнюю роль.





Так прямо веру в божественность Лукашенко Кочанова не исповедовала, но во многих ее публичных высказываниях чувствуется поклонение лидеру, выходящее за рамки должностных обязанностей. В глаза бросается и тот факт, что по фамилии или имени-отчеству Кочанова Лукашенко чаще всего не называет.





«В некоторых моментах у меня даже слезы выступали на глазах, потому что я чувствовала искренность этого человека», — сказала Кочанова об одном из выступлений Лукашенко на Всебелорусском собрании.





«Я вижу, насколько мудрые решения у главы нашего государства, насколько, в общем-то, та политика, которая проводится в нашей стране, абсолютно правильная и выверенная. А то, что некоторые люди просто пытаются раскачать ситуацию в нашей стране, вы знаете, их, к счастью, совсем немного».





«Невыполнение поручений главы государства недопустимо. Недопустимо, поскольку все поручения президента направлены во благо нашему народу, во благо нашей стране».





«Президент сказал, значит, мы должны четко понимать, что это сигнал к исполнению».





«Самый главный пример для нас — это наш президент. Правительство мне сложно сказать, я не видела. Но Александр Григорьевич, я постоянно поражаюсь и удивляюсь.





И на хоккее, когда я присутствовала на матчах, сейчас вот на Рождественском турнире… И он меня постоянно поражает. Своей физической формой. Потому что человек должен быть здоровым: и духовно, и телесно. Это несомненно так».





«Симпатичная, худенькая, в отличие от многих наших женщин-чиновниц»

Лукашенко тоже часто высказывается о Кочановой в исключительно позитивном ключе и берет ее с собой на неофициальные мероприятия, правда, во время хоккейных матчей Кочанова уже сидит не по правую руку Лукашенко, а за его спиной.





На второй фотографии — Наталья Ивановна вместе со своим руководителем исполняет песню советских комсомольцев о тревожной молодости.





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Из публичных высказываний Лукашенко можно сделать вывод, что он ценит в Кочановой не только богатый жизненный опыт («понюхала и попробовала») и преданность — внешний вид Натальи Ивановны его тоже радует. Когда Кочанову назначили главой Администрации президента, эксперты сходились во мнении: это потому, что идеологическая рафинированность — ее сильная сторона.





«Наталья Ивановна — это опытный государственный деятель, я бы сказал уже очень преданный человек нашему государству… Вам придется сталкиваться и опираться на тот опыт работы, который вы накопили в правительстве, потому что в Администрации президента идеологическая составляющая очень важна.





А культура, спорт, да и здравоохранение — это главная основа нашей идеологии».





«Вот я часто говорю: Наталья Ивановна, за тебя тоже не проголосовали бы, хотя ты прожженный уже, готовый президент».





«Так, говорю, женщины, снимайте эти свои штаны деловые. Надевайте длинные платья, и пойдете на балу танцевать. Кочанова говорит: „Господи, да я никогда эти платья не носила… С кем я буду танцевать?“. „С Румасом будешь танцевать“.





Ну и они там начали тренироваться. Кочанова Наталья Ивановна — симпатичная, худенькая, в отличие от многих наших женщин-чиновниц. Это был новый этап», — рассказывал Лукашенко о президентском новогоднем бале.





«Она у нас человек патриотичный и не по-женски мужественный. Я думаю, она разберется со всеми там — и премьерами, и вице-премьерами, и министрами».





О том, что знали, куда шли и вас предупреждали

Кочанова — одна из самых медийных чиновниц — за время своей работы в правительстве и АП дала несколько десятков комментариев и интервью. Но ее потенциал быть героем мемов раскрылся только сейчас.





До 2020 года в своих публичных выступлениях Кочанова в основном только цитировала Лукашенко и транслировала идеологически правильные, шаблонные мысли. И в отличие от Ермошиной или Щеткиной своими высказываниями в основном не провоцировала ни обожания, ни хейта.





Раньше самые резкие высказывания она себе позволяла, только когда речь заходила о зарплатах и деньгах. Преданное государству сердце Кочановой не может вместить тех беларусов, которые хотят получать за свою работу не только похвалу, но и деньги.





«Вот приходит молодой тренер на зарплату 1,3 миллиона (тогда это было около $60 в эквиваленте — The Village Беларусь). Ну что поделать, такая зарплата! Вообще-то человек, закончивший школу, четко должен представлять, какая зарплата его ждет на месте тренера низового звена. Рассчитывать на то, что там его настигнут огромные финансовые бонусы, вряд ли стоит.





На эти места должен быть очень серьезный подбор кадров. Туда нужно направлять тех, кто хочет заниматься тренерским ремеслом, может им заниматься и кто адекватно воспримет этот период с зарплатой 1,3 миллиона. Вы все государевы люди и должны понимать ситуацию в стране».





«Работать в школе должен только тот, кто уважает и любит свою профессию. Увы, как показывает практика, большая зарплата — не самый главный показатель в любви к своей специальности».





«Мы хотим раскрепостить желание учителей зарабатывать от внебюджетной деятельности и оказывать дополнительные услуги. Это не потребует бюджетных затрат, но позволит получать педагогам определенные дивиденды».





«Конечно, где-то у нас врачи работают на несколько ставок, полторы ставки. Но вместе с тем зарплата… Как работаем, так где-то и зарабатываем.





Почему мы начали говорить об учебных заведениях? Потому что в учебных заведениях молодые люди, которые поступают в медицинский вуз, не рассчитывают на то, что будут получать огромную зарплату.





Мы все знаем, что это далеко не так. Если человек принимает такое решение, идет учиться в непростой вуз, а это непросто — учиться в медицинском, значит, принял для себя решение работать во благо людей, на благо народа».





Но в июне этого года Кочанова и в этой теме превзошла себя в плане резонансности высказываний. В день медицинского работника она напомнила врачам: «Когда вы шли в медуниверситет, вы знали о зарплатах».





В результате медики в соцсетях запустили хештэг #мызналикудашли, под которым рассказали десятки честных историй о своей работе, зарплате и унижениях со стороны властей.





Кстати, меньше, чем через два года после переезда в Минск Кочановой решением Мингорисполкома выделили участок размером около 15 соток в Дроздах, где она построила коттедж на 320 квадратных метров (на 3-ем фото выше).





Фразы, от которых у сторонников режима идеологические мурашки

Мы уже упоминали, что Лукашенко, вероятно, взял Кочанову для прокачки идеологической стороны жизни Беларуси. Ее публичные высказывания у сторонников режима, должно быть, действительно вызывают идеологические мурашки:





«Мне всегда казалось, когда я пришла работать в город, казалось, что вопросы строительства, жилищно-коммунального хозяйства самые важные. Когда я стала уже работать руководителем города, я поняла, что вопросы социальной сферы, идеологии, это вопросы наиболее важные на мой взгляд».





«Вы посмотрите, насколько пристальное внимание президент нашей страны Александр Григорьевич Лукашенко уделяет спорту. И это правда. Это идеология. Это то, что может сплотить нацию».





«Радует и идеологическая работа, которая проводится в коллективе („Бобруйскагромаш“ — The Village Беларусь): в каждом цехе есть Доска почета, информационные стенды, символика страны. Это очень важно, это даже чувствуется по настроению людей, работающих на предприятии».





«Очевидно, что всем нам не нужна драка, не нужна война. Минск всегда был тихим и спокойным. Давайте прекратим самоуничтожение — мы не должны разрушать собственными руками все, что мы создали за годы независимости нашей страны».





Фразы Кочановой, которые приводят в бешенство 97% беларусов

Как мы уже заметили выше, талант Кочановой говорить фразами, которые становятся мемами, раскрылся только в этом году, видимо, поспособствовала избирательная кампания и необходимость тушить пожар протестов.





За последние месяцы Кочанова сделала несколько резких заявлений о студентах, медиках и в целом о протестующих и показала всем, что она на самом деле живет в той параллельной пропагандистской реальности, которую ей поручил построить Лукашенко.













Медикам: «Вы люди самой гуманной профессии — вы должны людей лечить… Никто никого не трогает за убеждения — они у каждого могут быть свои. А за нарушения закона, когда люди выходят на несанкционированные мероприятия и нарушают общественный порядок, — вот за что их привлекают в ответственности — и будут привлекать впредь! Мы правовое государство! Об этом говорит наша Конституция».





«Никогда не думала, что в нашей стране такое произойдет. Никаких предпосылок в нашей стране я не видела. И вот мы садимся в машину, едем по проспекту Победителей, в полдесятого. Уже толпы разъяренной молодежи неслись нам навстречу и кричали: „Жыве Беларусь“».





«Вы считаете, что выборы нечестные, а я считаю, что они честные».





«Вы должны понимать, что президент страны должен быть сильный политик. Потому что та страна, которая есть у нас, Беларусь, не имеет своих ресурсов».

«Ни одного факта изнасилований, разрыва матки или чего-то другого не было зафиксировано. Ни одного!».

«Чтобы не быть отчисленной из университета, надо хорошо учиться, не нарушать общественный порядок и не ходить на несанкционированные акции».





«Если СМИ несет в себе информацию, которые несут вражду, то, я считаю, что такие СМИ не должны существовать».





«Если завтра начнется стрельба, то в этом будете виноваты вы и такие, как вы».

«Называть власть фашистами нельзя».