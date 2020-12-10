Три внутриполитических мотива закрытия границы

Закрытие (вернее, серьезное прикрытие) границы точно не связано с коронавирусом, хотя официально фигурирует именно эта причина. Среди прочего, вот почему:





- Установленный постановлением 30 октября режим въезда в страну и так предельно минимизировал внешние инфекционные риски. Въезд в страну разрешался ограниченным категориям иностранцев только через аэропорт, а белорусов обязали соблюдать 10-дневный карантин по прибытию из многих стран.





заграничные страны для белорусов – самое маловероятное (пару % случаев) предполагаемое место заражения коронавирусом. - Недавнее исследование установило , что





Заражения в церкви, спортзале, поликлинике, магазине, в общественном транспорте, а тем более на рабочем месте происходят многократно чаще. Это логично – границы и так давно прикрыты на въезд, и всплеск эпидемии в Беларуси сейчас следует из недостаточных и запоздалых мер, введенных внутри страны.





- Даже если бы была проблема во въезде большого числа инфицированных людей, то постановление не содержало бы драконовскую меру о выезде по работе, учебе или с ВНЖ лишь раз в полгода (!)





элементы чрезвычайного положения без его формального введения. Это постановление внедряет новые





Реальные внутриполитические мотивы прикрытия границы:

- Установление более тщательного контроля за перемещением граждан, особенно отдельных их категорий. В том числе

воспрепятствование эвакуации вертикальщиков и силовиков, которые могли бы потенциально отколоться, и членов их семей.

Резкое сокращение миграционных потоков позволит проводить более щепетильный персональный контроль на границе.





Сюда же относится

попытка воспрепятствовать уголовным процессам в судах иностранных государств в рамках универсальной юрисдикции.

Белорусские власти впервые столкнулись с этим феноменом и опасаются возможных последствий. Если таким образом будут засужены (хотя бы заочно) конкретные белорусские силовики, то другие резко задумаются.





Власти желают максимально осложнить выезд других пострадавших и свидетелей из Беларуси, чтобы упредить процессы, подобные тому, который уже стартовал в Литве.





- Планы усилить контроль за экономической деятельностью белорусов. Смотрится как экономическая причина, но в реальности больше политическая.





Логика следующая:





«Уж слишком много независимых от государства лиц развелось; белорусы должны на копейку зарабатывать пусть себе в колхозе и иметь хлеб-молоко (иногда мясо) накормить семью. А не жировать на схемах с приграничной торговлей и циркулярной миграцией, да еще лишней копейкой делиться со всякими фондами солидарности».





Можно было бы также подумать, что власти озабочены оттоком специалистов IT сферы, медицинской отрасли и прочих. Надо же кому-то экономический рост обеспечивать и людей лечить. Но эта причина не главная, тем более если речь про «бунтующих», пусть себе и лучших в мире, специалистов. Им отведены 10 дней на сборы.





- Кроме этого, на решение могла повлиять извращенная логика противодействия отключению Беларуси от SWIFT. Мол, на фоне предельно ограниченных возможностей физического перемещения, Запад и белорусы подумают дважды насчет обрыва связи с международной межбанковской системой.





Основной неясностью при этом остается российский фактор.





Российский фактор в решении об ужесточении выезда

Принимая в расчет и внутриполитические замыслы Минска насчет решения жестко ограничить правила выезда через наземные пункты пропуска, не до конца ясным, но важным остается российский фактор.





Дело в том, что принято оно было одновременно с одобрением Соглашения о взаимном признании виз с Россией. И произошло это вскоре после недавнего визита главы российского МИДа Сергея Лаврова. Кстати, само подписание соглашения в июне произошло также в ходе визита Лаврова.





Это соглашение стороны были готовы подписать еще в конце 2018 года, но из-за "ультиматума Медведева" оно было заморожено Минском (подробнее об этом – в моем давнем посте, ссылка в комментарии).





Речь таким образом может идти о продвижении к полной синхронизации миграционной политики Беларуси и России, учитывая, что и Москва в связи с коронавирусом ранее ввела подобные запреты на выезд для своих граждан.





При таком раскладе дальнейшие объяснения от белорусских госорганов могут быть в духе: мы вынужденно осложнили выезд в третьи страны, приняв временные ограничения, аналогичные российским, в обмен на полную свободу передвижения между Беларусью и Россией даже во время коронавирусной эпидемии.