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Тихановская - о закрытии границ: Режим делает все, чтобы превратить страну в ГУЛАГ

Национальный лидер Светлана Тихановская сделала заявление в связи с закрытием беларусскими властями наземной границы с 21 декабря.


"За 26 лет Лукашенко вернул Беларусь во времена сталинизма с его массовыми показательными репрессиями, террором, а теперь – и с железным занавесом.

Режим делает все, чтобы превратить нашу страну в современный ГУЛАГ – огромную тюрьму, где царит страх и насилие. Он боится огласки и правосудия и надеется, что закрытые границы помогут спрятать все его преступления. 

Но я точно знаю: волю белорусского народа за закрытой границей не спрятать и не скрыть", - заявила Светлана Тихановская. 

Накануне поздно вечером стало известно, что власти Беларуси решили закрыть наземную границу на выезд. Официально сообщается, что мера предпринята в целях предотвращения распространения в стране COVID-19. Однако эксперты едины во мнении, что главное - это политическая ситуация в стране.
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