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Лукашенко на заметку: Россия впервые за десять лет проведет совместные учения с НАТО

Корабли Военно-морских сил России впервые за десять лет проведут совместные учения со странами НАТО, сообщает РИА Новости


Маневры "АМАН-2021" пройдут в феврале у берегов Пакистана в акватории Карачи.

"В учении <...>, кроме кораблей ВМС Пакистана и ВМФ России, примут участие ВМС США, Королевский военно-морской флот Великобритании, ВМС Китайской Народной Республики, Морские силы самообороны Японии, ВМС Турецкой Республики, ВМС Филиппин, Королевские морские силы Малайзии, ВМС Шри-Ланки и ВМС Индонезии", — сказано в релизе.

Последний раз корабли ВМФ России действовали вместе с кораблями Североатлантического альянса в 2011 году у берегов Испании в рамках учений "Болд монарх".
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