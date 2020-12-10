Казакевич: Политика стала основной причиной закрытия границы

– Белорусские власти закрывает наземную границу на выезд – объясняется это борьбой с коронавирусом. Видите ли вы в этом решении какие-то другие причины?





– Очень сложно поверить в то, что это связано с коронавирусом. Эпидемия сейчас находится в самом разгаре, а такие меры как закрытие границы, локдауны применяются в начале эпидемии, чтобы предотвратить проникновение дополнительных носителей вируса.

На данном этапе это решение выглядит очень странным. Тем более, что в решении присутствует формулировка про полгода.

Складывается впечатление, что это решение политически мотивированное. Как было политически мотивированным решение об ограничении пересечения белорусской границы иностранными гражданами в начале ноября.





Все мы знаем специфическое отношение белорусских властей к коронавирусу, как они весной гордились именно тем, что наши границы открыты. Так что изменилось с того времени?





Изменилась политическая ситуация. Поэтому логично предположить, что именно политика стала основной причиной закрытия границы на выезд, а не борьба с коронавирусом.





– Чего именно таким решением добиваются власти?





– Мне кажется, эта мера направлена не на то, чтобы люди вообще не выехали из страны (они могут найти основания для этого). Думаю, скорее, это решение направлено на предотвращение маятникового пересечения границы, маятниковой миграции. То есть против того, чтобы люди часто пересекали границу.





Наверное, существуют опасения, что таким образом граждане могут передавать какие-то сведения, могут передавать деньги для протестной активности или компенсации за политически мотивированные штрафы и увольнения (власти уже контролируют переводы через банки).





Кроме того,

открытые границы придавали уверенности гражданам внутри страны: в случае чего они в любой момент могли уехать, скрыться от репрессий.

Наверное, власти хотят лишить людей возможности регулярно въезжать-выезжать и создавать таким образом возможности для протестного движения.









– За последнее время Лукашенко несколько раз высказывал недовольство белорусскими врачами, которые выезжают на работу в Польшу. Могло ли это стать одной из причин решения?





– Разве что это могло быть одним из факторов, повлиявшим на принятие такой меры. Врачи, желающие выехать на работу за границу, – достаточно небольшая группа людей. И закрывать из-за них границу для всех остальных граждан? Наверное, вряд ли об этом думали.





Для того, чтобы медики не выезжали, могли придумать другие административные меры. Тем более, что в последнее время власти не обращают внимание на правовые рамки.





– Но не будет ли решение властей о закрытии границы на выезд иметь обратный эффект? Еще недавно политически неугодных персон силой выдворяли из страны. Теперь же в стране будут оставаться те, кто из-за политической ситуации сам хотел уехать.





– Да, поэтому это решение и выглядит очень странным. Как и многие решения, которые принимались белорусскими властями в последнее время.





Недовольные останутся внутри страны и поэтому повышаются шансы на то, что они продолжат участвовать в протестной активности и выражать свое несогласие.





Повторю, что, по моему мнению, основная идея властей заключается в том, чтобы предотвратить частое пересечение границы в две стороны. Это, наверное, рассматривается, как бОльшая проблема.







