Вячеслава Кебича похоронят в пятницу на Восточном кладбище





Церемония прощания состоится в Доме офицеров с 11 до 13 часов, сообщает «Интерфакс-Запад» со ссылкой на пресс-службу Совета министров.





Вячеслав Кебич скончался вчера в возрасте 84 лет. До этого у него был диагностирован COVID-19.





Он был председателем Совета министров с 1991-94 годах. В 1994 году проиграл президентские выборы Александру Лукашенко.