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Вячеслава Кебича похоронят в пятницу на Восточном кладбище

Похороны первого премьер-министра независимой Беларуси Вячеслава Кебича состоятся в пятницу 11 декабря на Восточном кладбище.


Церемония прощания состоится в Доме офицеров с 11 до 13 часов, сообщает «Интерфакс-Запад» со ссылкой на пресс-службу Совета министров.

Вячеслав Кебич скончался вчера в возрасте 84 лет. До этого у него был диагностирован COVID-19.

Он был председателем Совета министров с 1991-94 годах. В 1994 году проиграл президентские выборы Александру Лукашенко.
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