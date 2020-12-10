Уступи дорогу! Лукашенко назвал причину сложного периода: смена поколений
Беларусь переживает трудный период становления государственности и независимости, это связано со сменой поколений. Об этом заявил Александр Лукашенко в четверг, 10 декабря.
— Мы переживаем очень трудный и сложный период становления белорусской государственности, независимости и суверенитета. И это связанно прежде всего со сменой поколений, — цитирует белорусского лидера БелТА.
По его словам, в республике настал «тяжелейший период», который негативно может сказаться на науке и спорте. Он пожелал нынешнему поколению воспитать «настоящих патриотов». Хотя настоящих патриотов, готовых жертвовать собой ради страны, сажает в тюрьмы.
Впрочем, в главном на этот раз Лукшенко прав - дед на телеге застопорил движение. И оказался чрезвычайно злобным.
"Белорусский партизан"
12:29 10/12/2020
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