











— Мы переживаем очень трудный и сложный период становления белорусской государственности, независимости и суверенитета. И это связанно прежде всего со сменой поколений, — цитирует белорусского лидера БелТА.





По его словам, в республике настал «тяжелейший период», который негативно может сказаться на науке и спорте. Он пожелал нынешнему поколению воспитать «настоящих патриотов». Хотя настоящих патриотов, готовых жертвовать собой ради страны, сажает в тюрьмы.





Впрочем, в главном на этот раз Лукшенко прав - дед на телеге застопорил движение. И оказался чрезвычайно злобным.