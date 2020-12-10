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Гигин: протесты вошли в стадию, когда у них должны появиться лидеры

Декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин в "СБ. Беларусь сегодня" рассуждает о "внутренних разногласиях в рядах оппозиции", которые "ослабляют её как политическую силу".


Он считает, что "внутренней борьбе" способствует "появление новых лидеров, поддержанных Западом", что не нравится "старой партийной оппозиции". К тому же, сформировались несколько "зарубежных центров белорусской политической эмиграции".

Гигин вспомнил лидера КХП-БНФ, политэмигранта Зенона Позняка. "Накануне президентских выборов даже государственные белорусские СМИ с удивлением констатировали его взвешенную позицию", — пишет он. Однако Позняк по-прежнему "во многих кандидатах видит руку Москвы, некий пророссийский сговор" и с большим недоверием относится "к тем, кто находился в СИЗО КГБ, — якобы они завербованные агенты", продолжает Вадим Гигин.

По Гигину, разделение в оппозиции "дезориентирует" её сторонников. Он убеждён, что тщетно надеяться на "спонтанную самоорганизацию протестующих", прогнозирует, что "протесты вошли в стадию, когда у них должны появиться лидеры". Иначе протестующие разочаруются. "Однако это вовсе не означает, что протестные настроения куда-то денутся", — подчёркивает Гигин.
Еврорадио
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