+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Сыновья бывшего пресс-секретаря МВД Беларуси находятся на Окрестина

Сыновья бывшего пресс-секретаря МВД Беларуси, а ныне провластного пропагандиста Дмитрия Партона Андрей и Артём Партоны находятся в Центре изоляции правонарушителей на Окрестина в Минске.


Их судили за участие в марше 6 декабря, признали виновными и наказали административным арестом. Их родственники говорили, что ребята просто шли на стоянку, когда их схватили милиционеры. Но, по сведениям "Белорусского партизана", парням дали 13 суток ареста. 

Старшему, Андрею, 27 лет. Он работает в ИТ-сфере. Младшему, Артёму, 20 лет. Несколько лет вместе с братом он занимался логистическим бизнесом, пишет nn.by.

Дмитрий Партон работал в МВД в начале 2000-х. После был заместителем главного редактора газеты "Советская Белоруссия", руководил интернет-вещанием СТВ. Сейчас — заместитель гендиректора холдинга "Минск-Новости". Вместе с пресс-секретарём Следственного комитета он является ведущим проекта "Причины и следствие с Партоном и Гончаровой".

На Окрестина отбывает последние сутки ареста топ-модель Ольга Хижинкова. Её задержали в начале ноября, несколько раз судили за участие в протестных маршах, держали в нечеловеческих условиях. Хижинкову должны выпустить 11 декабря.
По мат. Еврорадио
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мой ўспамін пра Вячаслава Кебіча.
Михаил Пастухов
ВСПОМНИМ О СВОИХ ПРАВАХ
Канапацкая Ганна
БЕЗВРЕМЕНЬЕ САМОЗВАНЦЕВ
Игорь Ледник
Гарантыі бяспекі Беларусі vs міжнародныя...
Алесь Чайчыц
Галоўная беларуская вайсковая святыня XX стагоддзя
Владимир Подгол
К обрезанию священников на Рождество - готовы?
Анатолий Лебедько
Мы запускаем спонсорство!


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]