Жестоко избитого при задержании Николая Дедка отправили в карцер
Политзаключенного Николая Дедка посадили в карцер за «межкамерную связь»
Николай Дедок, архивное фото
Политзаключенный Николай Дедок с 8 декабря находится в карцере. Как пишет reform.by, он попал туда за то, что «совершил межкамерную связь» и будет находится в карцере 7 суток.
Николая Дедка задержали 11 ноября на «конспиративной квартире» в Осиповичском районе. В МВД заявили, что в квартире нашли крупные суммы денег, платежные карточки, коктейли Молотова и листовки.
Дедок рассказал адвокату, что при задержании был жестоко избит.
Ему предъявлено обвинение по ст. 342 УК об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них. Он находится в в СИЗО №1 Минска на улице Володарского.
Правозащитники признали его политзаключенным.
10:47 10/12/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение