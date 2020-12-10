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Жестоко избитого при задержании Николая Дедка отправили в карцер

Политзаключенного Николая Дедка посадили в карцер за «межкамерную связь»

Николай Дедок, архивное фото

Политзаключенный Николай Дедок с 8 декабря находится в карцере. Как пишет reform.by, он попал туда за то, что «совершил межкамерную связь» и будет находится в карцере 7 суток.

Николая Дедка задержали 11 ноября на «конспиративной квартире» в Осиповичском районе. В МВД заявили, что в квартире нашли крупные суммы денег, платежные карточки, коктейли Молотова и листовки. 

Дедок рассказал адвокату, что при задержании был жестоко избит. 

Ему предъявлено обвинение по ст. 342 УК об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них. Он находится в в СИЗО №1 Минска на улице Володарского. 

Правозащитники признали его политзаключенным.
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