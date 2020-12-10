"Это хороший прецедент, поскольку я считаю, что и другие страны должны к этому прибегнуть. (...) Это сделает людей смелее, и я думаю, что вынудит несколько задуматься и тех, кто, вероятно, надеется, что все то, что они делают, останется без ответа", - сказал Линкявичюс агентству BNS в среду.





По его словам, важно, чтобы виновные в преступлениях против человечности были наказаны.





"Очень важно, чтобы судебное преследование было осуществлено - Совет по правам человека ООН собирает доказательства, резолюция Европарламента призывает ЕС активно участвовать в создании определенного центра, который бы мог собирать правовые доказательства", - сказал глава литовской дипломатии.





В минувшую среду генеральный прокурор Литвы Эвалдас Пашилис сообщил, что начал досудебное расследование возможных пыток в Беларуси, которые считаются преступлением против человечности, за которые преследуют в международном масштабе.





Он отметил, что международная общественность едина в вопросе необходимости и важности универсальной юрисдикции в защите существенных прав человека и остановке тяжких международных преступлений, однако признал, что "такие дела все же редки и вызывают много правовых вопросов".





Расследование начато по заявлению гражданина Беларуси Максима Хорошина, который обратился к литовским прокурорам в ноябре по причине насильственных действий, которые были совершены над ним 13 октября в Минске.





На пресс-конференции в Вильнюсе представитель штаба лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Александр Добровольский сказал, что заявления пострадавших от белорусского режима людей с подобными обвинениями планируется подать и в правоохранительные органы других государств, а в Вильнюсе создается центр для координирования этой работы.





В Беларуси с 9 августа не прекращаются массовые протесты после президентских выборов, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, возглавляющий страну с 1994 года. Оппозиция и страны Запада считают результаты этих выборов сфальсифицированными.





Евросоюз в данный момент рассматривает третий пакет акций в отношении Беларуси и ее руководства.