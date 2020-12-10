



Сегодняшние события в стране она сравнила с библейскими: "Как и 2000 лет назад, царь Ирод, опасаясь за свой трон, приказывает своим солдатам убивать невинных людей. А многие семьи вынуждены бежать в чужую страну".





Она обратилась к верующим разных конфессий, большинство из которых не приняло беззаконие, которое творит режим Александра Лукашенко. Она напомнила, что молитва "Магутны Божа" звучит и в храмах, и на площадях. А одним из первых политзаключенных стал христианский демократ Павел Северинец.





Тихановская упомянула, что митрополита Тадеуша Кондрусевича четвертый месяц не пускают в Беларусь. А несколько священников католической и православной конфессий были осуждены на арест.





"За месяцы протеста беларусы доказали, что ни символы, ни языки, ни различия в вере не могут нас разделить, если мы действительно вместе. Мы поняли, что мы большая семья, мы увидели в соседях и согражданах братьев и сестёр. Сейчас мы не просто ждём праздник Рождества, но и готовимся к нему. Так же, как и к рождению новой Беларуси мы готовимся каждый день. И я верю, что скоро мы встретим этот праздник вместе", — заявила она.