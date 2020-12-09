Международный олимпийский комитет принял неординарное решение: запретил всем членам руководства НОК Беларуси участие во всех турнирах МОК, включая Олимпиаду. Международная организация пришла к заключению, что руководство белорусского НОК не защищает спортсменов от политической дискриминации.





Александр Лукашенко по этому поводу возмутился:





«Думаю, что надо в суд нам обратиться. Пусть Томас Бах и его банда расскажут, в чем моя вина? Что я страну защищаю свою? Хочу сразу сказать, что участие в мероприятиях МОК я не принимал 25 лет. И дальше переживу это. Ладно я. Зачем же детей трогать?»





Крик души со стороны Лукашенко «зачем же детей трогать?» не случаен и демонстрирует, насколько болезненным решение МОК стало для него и его старшего сына.





UDF.BY рассказывает , как старания Виктора Лукашенко по созданию респектабельного имиджа на международной арене пошли коту под хвост.

Как Томас Бах почти стал другом

Виктор Лукашенко много лет оставался в тени, работая помощником отца по национальной безопасности. Его появления на публике были настолько редки, что каждый раз становились событием в прессе.





Чуть большую открытость Виктор Лукашенко продемонстрировал, когда вступил в ряды байкеров и стал организовывать мотопробеги в Минске. Но настоящий перелом произошел в 2019 году, когда старший сын руководителя страны пожелал возглавить Национальный олимпийский комитет.





В апреле прошлого года он был назначен и.о. вице-президента НОК Беларуси, а уже осенью окончательно утвержден на этом посту. Фактически Виктор Лукашенко стал руководителем НОК, т.к. пост его главы символически занимает отец.





Можно лишь догадываться, существовал ли четко продуманный план, но по факту деятельность в НОК стала придавать образу Виктора Лукашенко лоска и респектабельности на международной арене.





Случайно или нет, назначение старшего сына руководителя страны совпало с подготовкой и проведением II Европейских игр в Минске. На некоторое время встречаясь и общаясь с зарубежными гостями, Виктор Лукашенко стал яркой публичной персоной.





И кстати, о Тамасе Бахе и его «банде».

Виктор Лукашенко очень хотел дружить с руководителем МОК. Известно, как минимум, о трех эпизодах их общения за короткое время.





Руководитель НОК встречался с Бахом во врем Европейских игр в Минске, на полях 48-й Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов в Польше. А в январе этого года делегация во главе с Виктором Лукашенко посетила Лозанну, чтобы тепло пообщаться там с Бахом.





Поэтому можно представить, каким болезненным ударом для Виктора Лукашенко стало решение хорошего знакомого. Весь лоск и респектабельность образа старшего сына руководителя Беларуси мгновенно испарились.

Это может быть не последняя плохая новость для Виктора Лукашенко

С одной стороны, месяц назад старший сын руководителя страны вместе с отцом был таки включен в группу белорусских должностных лиц, на которые Евросоюз распространил свои санкции.





С другой – роль Виктора Лукашенко в подавлении протестов мирных граждан все еще остается не до конца ясной.





Как помощник руководителя страны и член Совбеза он курирует спецподразделения, которые имеются практически во всех силовых ведомствах.





Год назад Александр Лукашенко прямо говорил о роли старшего сына:





«Я уже как-то говорил, что он работал помощником, потому что мне нужен был теснейший открытый канал связи между мной и силовыми структурами. Вы знаете, эти структуры большую роль играют в стране и должны быть под контролем президента, чтобы не дай бог не случилось, как у некоторых наших соседей. Я это, вы видите, всегда держал на контроле, и не нашел лучшего выхода (и сейчас не жалею) как назначить его помощником. Я знал, что происходит в этих силовых структурах, особенно в спецподразделениях, таких как «Алмаз» «Альфа», ОСАМ (пограничное подразделение), ГРУ Генштаба. На прямой связи с ним были руководители».





О том, как действовали бойцы спецподразделений во время мирных протестов и какую роль в это время играл Виктор Лукашенко, предстоит еще выяснить. Например, популярна версия, что к убийству демонстранта Александра Тарайковского могут быть причастны представители спецподразделений «Альфа» и «Алмаз».





Так что решение МОК может стать не последней плохой новостью для старшего сына Лукашенко со стороны международного сообщества.



