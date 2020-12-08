«Недавно группа авторов презентовала концепцию национального примирения. Очень милую. Просто прелесть. Но терзают смутные сомнения», – пишет экономист Леонид Фридкин.





Допустим, машина насилия сломается. Силовики получат команду «смирно» или сами утомятся хватать и бить. Вертикальщики сдуются и сдадут власть народу. Согласно концепции будет создан специальный орган, который будет отвечать за восстановления законности и национальное примирение. Только что значит «отвечать»? Он должен ВОССТАНОВИТЬ законность. То есть рассмотреть случаи насилия и политических преследований, наказать виновных, реабилитировать пострадавших, компенсировать им ущерб и как-то примирить противоборствующие стороны.





Название у органа должно внушать уважение. Скажем, «ШЧУЧИНШЧЫНСКИЙ ТРИБУНАЛ». Дельце ему предстоит, несомненно хлопотное. Допустим, для его выполнения найдутся соответствующие инструменты, силы и средства, в том числе, силовые (откуда они возьмутся – отдельная тема).





Давайте подсчитаем. Есть 2-3 сотни генералов и старших офицеров, руководивших насилием. Примерно 5-10 тысяч младших офицеров, сержантов и рядовых, выполнявших приказы. Причем многие – с энтузиазмом, рвением и даже с удовольствием. Может половина. Или треть. Или 2/3.





Есть несколько десятков судей, выносивших неправосудные приговоры. Есть КГБ во всей красе. Есть сотрудники прокуратуры и СК, запросто возбуждавшие сами знаете какие дела и не возбуждавшие дела против зарвавшихся силовиков. Есть кучка «неравнодушных граждан», чьи действия сильно смахивают на бандитизм. В ассортименте незаконные задержания людей и вторжения в их жилище, уничтожение собственности, лжесвидетельство, пытки, издевательства, тяжкие и не очень телесные повреждения, убийства, фальсификация выборов и доказательств, принуждение. Злоупотребление и превышение власти и служебных полномочий. Клевета, оскорбления и подстрекательство казенных пропагандистов. С отягчающими обстоятельствами. Все это тянет на кучу статей действующего уголовного кодекса: от штрафа и общественных работ до 8-10 или до 25 лет, а иногда даже пожизненного или смертной казни. Плюс лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Что, по сути, и есть люстарация.





Получается, что органу предстоит разобраться примерно с 20 тысячами силовиков и всяких правоохранителей и таким же или вдвое большим числом штатских начальников и идеологов разного калибра. Участие и вину удастся доказать по 10-15%. А может и меньше.





Кого-то посадят, оштрафуют, уволят. Или простят





Остальные улетят белыми лебедями по своим уютным кабинетам. Потому как деятельно раскаялись и активно содействовали разоблачению начальников и товарищей по работе. Или за недоказанностью вины, или отсутствием доказательств. И «продолжат свою работу без всяких взысканий и ограничений» – согласно концепции. Ах, да кому-то вынесут публичное порицание или снимут звездочку.





То есть множество чиновников и силовиков останутся при прежних должностях, званиях и привилегиях только потому, что независимому и демократическому суду не удастся доказать их непосредственное участие в насилии и политических преследованиях. Кого-то гуманно простят – дескать выполняли приказы, не понимая их преступность. Семья, дети, кредиты. Ну вы ж понимаете.





То есть, освободят от административной или уголовной ответственности (которая по нынешнему УК довольно суровая). Во имя национального примирения.





Да ну?





В результате многотысячная милицейско-бюрократическая армия сохранится почти в полном составе и боевой готовности. К чему? Да к реваншу, естественно. Сначала они обеспечат саботаж и дискредитацию демократических и рыночных реформ. Потом на волне народного разочарования реставрируют авторитарный режим. И припомнят революционерам и реформаторам свои страхи, унижения и потери. А до того белорусский народ будет продолжать их содержать, подчиняться им, оплачивать их оклады, премии и досрочные пенсии?





Или все-таки придется заставить эту армию смириться с неизбежным дембелем и принудить к мирной жизни и созидательному труду? Хорошо бы. Остается сообразить, как это реально сделать…







