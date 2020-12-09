Речь о планах придать идиотскому Всебелорусскому народному собранию некий конституционный статус высшего органа власти и, видимо, вытекающего отсюда перераспределения полномочий между должностями президента и руководства этого нового «органа».





За этими планами невооруженным взглядом просматривается попытка имитации сменяемости власти — по максимуму урезать полномочия президента, передать их министерствам и ведомствам, которые, как было озвучено, будут подчиняться и отчитываться перед этим собранием, то есть, в период между съездами — руководству. Наверное, ни у кого нет особых иллюзий насчет того, кто должен это руководство возглавить.





Планы эти выглядят для кого-то гладкими на бумаге, однако стоят ли оно того, чтобы их подробно анализировать, если им все равно не суждено сбыться? Точнее, попытка, конечно, будет, но

в целом на ситуацию в Беларуси это никак не повлияет.





Во-первых, надо отметить, что мы видим очередной пример стремления возродить в Беларуси институты, подобные существовавшим в СССР. У нас тут наплодили политруков (тьфу, идеологов), создавали «комсомол» (БРСМ), возрождали пионерскую организацию, практикуют субботники. Все это, на самом деле, было реализовано лишь формально, «для галочки» и на деле не работает. Причина такого провала просты и на поверхности. В Советском Союзе подобное могло существовать и работать лишь потому, что лояльную часть общества сковывала общая и коллективная идея, та же коммунистическая идеология. Вера в некую цель, пусть и кривые, но идеалы.





Ничего подобного в Беларуси нет. Мировоззрение, настроение и прихоти одного человека не могут заменить коллективную идею. Их можно навязать для исполнения, но они не будут мотивирующим и цементирующим фактором и, следовательно, любая затея такого рода обречена на провал. Всебелорусское народное собрание в роли съезда КПСС ждет та же участь — набранные местными администрациями делегаты — это отнюдь не сплоченная партия, это лишь группа людей.





Впрочем, даже та, монолитная, казалось бы, партия, в свое время рухнула. У предлагаемой же ныне институции шансов на долговечность еще меньше, в силу перечисленных выше факторов.





Но самое слабое место в озвученных намерениях даже не в этом, а в том, что все они — лишь путь для того, чтобы путем имитации политической реформы сбить фокус внимания общества и размазать протестные настроения. Создать видимость сменяемости президента при несменяемости фактического руководителя. Кто-то, похоже, хочет, как в Казахстане или как планируется в России — типа красиво, типа изящно и типа без потрясений.





Проблема тут в уровне руководителей и исполнителей, окопавшихся в системе. Вот они хотели инсценировать уголовно-наказуемые деяния со стороны Тихановского в Гродно, подослали туда проститутку, но даже на уровне проститутки ничего не получилось. А тут — политическая система, ротация, полномочия... Сказать честно, даже думать об этом смешно.





Существующая система и сформировавшие ее кадры заточены исключительно под работу над исполнением поручений одного человека, а уровень этих исполнителей, как сказано выше — близок примерно к нулю. Я тут по работе на днях проанализировал поток новостей за последние полгода и, увидев картину в целом (а не по мере поступления), был поражен тем,

как трещала эта система в последние месяцы — буквально рассыпалась, и сковать ее удалось лишь благодаря страху и явно лишь на время: слишком многие готовы стартануть в любой момент.





В совокупности это означает лишь следующее. Любые попытки усложнить механизм, запустить некие имитационные процессы и попробовать миновать политический кризис через лишь видимое, но не по сути, реформирование политической системы, приведет лишь к нарастанию критической массы ошибок и косяков исполнителей, ломке едва выживших механизмов и цепочек и, следовательно, к ускорению процесса распада, который начался, но не завершился в августе.





И уж точно не помогут преодолеть кризис и сбить протестные настроения.



