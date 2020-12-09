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Politico включил Тихановскую в число 28 самых влиятельных людей Европы

Американский журнал Politico включил в число 28 самых влиятельных людей Европы за 2020 год Светлану Тихановскую, сообщает телеканал “Настоящее Время”. Список Politico представил в нескольких разделах: “Деятели”, “Разрушители” и “Мечтатели”.


Светлану Тихановскую Politico поместил на шестое место в разделе “Мечтатели” наряду с Йенсом Столтенбергом, генсеком НАТО (2-е место), и Зденеком Гржибом, мэром Праги (9-е место).

Тихановскую журнал назвал “Жанной д’Арк, ведущей новое поколение женщин к демократическому движению”, пишет Народная воля. Издание также подчеркнуло, что ситуация в Беларуси послужила “ярким примером бессилия или безразличия ЕС, когда дело дошло до отстаивания демократических норм у себя на заднем дворе”.


“Хотя Тихановская просила президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелу Меркель быть посредниками между оппозицией и Лукашенко, она также почувствовала необходимость направить ту же просьбу президенту России Владимиру Путину“, – подчеркивает Politico.

“Тем временем она не прекращает свою международную кампанию давления за самоопределение народа, зажатого между двумя сверхдержавами. Ее послание дипломатам ЕС, борющимся за санкции против Лукашенко и его сторонников, звучит так: “Будьте смелее”, – отмечается в американском издании.
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