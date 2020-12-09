Вот главное, что он сказал:





— США поддержат санкции Евросоюза против белорусских властей:





“Мы присоединяемся к нашим европейским партнёрам, чтобы сосредоточиться на санкциях и других мероприятиях, и мы будем продолжать фокусироваться на этом до тех пор, пока беларусские власти не внесут изменения и не предоставят народу правительство, которого тот заслуживает”;





— важно поскорее утвердить кандидатуру Джули Фишер в качестве посла в Беларуси;





— белорусские власти должны соблюдать обязательства в области прав человека и для реализации рекомендаций отчёта Московского механизма “О нарушениях со стороны властей Беларуси прав человека и основных свобод своих граждан до, во время и после президентских выборов 9 августа”;









— ОБСЕ следует активизировать своё участие в разрешении политического кризиса и прекращении жестоких репрессий в Беларуси;





— США должны продемонстрировать солидарность с белорусами и использовать для этого все доступные платформы:





“Речь не идёт о геополитическом выборе между Западом и Россией. Речь о том, чтобы показать, что у Беларуси есть такой выбор. Мы поддерживаем белорусский народ в его решимости. На самом деле люди стремятся к правительству, которое просто выполняет для них всё, чего можно ожидать и что чётко закреплено в Хельсинкских принципах”;





— в отношениях между Беларусью и США намечался прогресс, но всё испортили выборы, итоги которых “даже наши российские коллеги назвали абсолютно непостижимыми”.