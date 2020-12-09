+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Госдеп США: даже наши российские коллеги назвали итоги выборов в Беларуси абсолютно непостижимыми

На слушаниях Комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе глава бюро по делам Евразии Госдепартамента Филип Рикер ответил на вопрос о затяжном политическом кризисе в Беларуси.

Вот главное, что он сказал:

— США поддержат санкции Евросоюза против белорусских властей:

“Мы присоединяемся к нашим европейским партнёрам, чтобы сосредоточиться на санкциях и других мероприятиях, и мы будем продолжать фокусироваться на этом до тех пор, пока беларусские власти не внесут изменения и не предоставят народу правительство, которого тот заслуживает”;

— важно поскорее утвердить кандидатуру Джули Фишер в качестве посла в Беларуси;

— белорусские власти должны соблюдать обязательства в области прав человека и для реализации рекомендаций отчёта Московского механизма “О нарушениях со стороны властей Беларуси прав человека и основных свобод своих граждан до, во время и после президентских выборов 9 августа”;


— ОБСЕ следует активизировать своё участие в разрешении политического кризиса и прекращении жестоких репрессий в Беларуси; 

— США должны продемонстрировать солидарность с белорусами и использовать для этого все доступные платформы:

“Речь не идёт о геополитическом выборе между Западом и Россией. Речь о том, чтобы показать, что у Беларуси есть такой выбор. Мы поддерживаем белорусский народ в его решимости. На самом деле люди стремятся к правительству, которое просто выполняет для них всё, чего можно ожидать и что чётко закреплено в Хельсинкских принципах”;

— в отношениях между Беларусью и США намечался прогресс, но всё испортили выборы, итоги которых “даже наши российские коллеги назвали абсолютно непостижимыми”.
Источник: euroradio.fm
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
ВСПОМНИ О СВОИХ ПРАВАХ
Канапацкая Ганна
БЕЗВРЕМЕНЬЕ САМОЗВАНЦЕВ
Игорь Ледник
Гарантыі бяспекі Беларусі vs міжнародныя...
Алесь Чайчыц
Галоўная беларуская вайсковая святыня XX стагоддзя
Павел Знавец
Пра "пралетарскі" страйк і цану свабоды.
Владимир Подгол
К обрезанию священников на Рождество - готовы?
Анатолий Лебедько
Мы запускаем спонсорство!


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]