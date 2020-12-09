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Политолог о предложении Лукашенко сделать ВНС конституционным органом: Типичный пример подмены повестки

Намерение Александра Лукашенко сделать «Всебелорусское народное собрание» конституционным органом носит очевидный манипулятивный характер.


Соответствующее мнение политолог Аббас Галлямов озвучил в комментарии корреспонденту «Политринга».

По его словам, решение превратить «Всебелорусское народное собрание» в конституционный орган является типичным примером подмены повестки.
«Люди хотят перемен, Лукашенко пытается продемонстрировать им, что перемены будут, он сам их организует. Если народ выдохся, он удовлетворится малым - видимостью предлагаемых Лукашенко реформ, и разойдётся по домам; если нет, если он готов продолжать биться, то на предложение Лукашенко он не обратит внимания», - пояснил он.

Напомним, что накануне Александр Лукашенко заявил о том, что «Всебелорусское народное собрание» нужно сделать конституционным органом.
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