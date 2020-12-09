



Соответствующее мнение политолог Аббас Галлямов озвучил в комментарии корреспонденту «Политринга»





По его словам, решение превратить «Всебелорусское народное собрание» в конституционный орган является типичным примером подмены повестки.

«Люди хотят перемен, Лукашенко пытается продемонстрировать им, что перемены будут, он сам их организует. Если народ выдохся, он удовлетворится малым - видимостью предлагаемых Лукашенко реформ, и разойдётся по домам; если нет, если он готов продолжать биться, то на предложение Лукашенко он не обратит внимания», - пояснил он.





Напомним, что накануне Александр Лукашенко заявил о том, что «Всебелорусское народное собрание» нужно сделать конституционным органом.