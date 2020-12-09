Виктор Бабарико возглавил рейтинг поисковых запросов беларусов в Google
Виктор Бабарико возглавил рейтинг поисковых запросов Google в Беларуси в категории Персона года. Лукашенко не вошел даже в топ-10
Google традиционно проанализировал поисковые запросы белорусов и представил рейтинг самых популярных из них за 2020 год. В первой десятке категории «Самые популярные запросы» – COVID-19, политические деятели и события, новости, курс доллара, пишет marketing.by
В категории «Персона» белорусы чаще всего искали информацию о Викторе Бабарико. На втором и третьем местах соответственно в этой категории – известные россияне: политик и блогер Алексей Навальный и актер Михаил Ефремов.
В числе запросов – персоны, ушедшие из жизни в 2020 году: актер Борис Клюев и баскетболист Коби Брайант. Также в топ-10 вошли участники президентских выборов: Валерий Цепкало и Светлана Тихановская.
Самым популярным фильмом по запросам белорусов стала российская комедия «Холоп». Далее идет анимационный мюзикл «Холодное сердце 2». На третьем месте – драма «После. Глава 2». Также в десятку вошли фильмы – обладатели «Оскара» в 2020 году: «Паразиты» и «Форд против Феррари».
В категории «Сериал года» белорусы чаще всего искали психологический триллер «Игра на выживание», костюмированную драму «Крепостная», фэнтези «Ведьмак».
Топ-запросами в категории «ТВ-шоу года» стали 21-й сезон «Битвы экстрасенсов», «Славянский базар-2020», церемония вручения наград премии «Оскар-2020». Эти шоу традиционно входят в список наиболее частых поисковых запросов в Google в Беларуси.
В уходящем году белорусских пользователей больше всего интересовали покупки медицинского назначения. Первые 5 мест рейтинга заняли маски медицинские, пульсоксиметр, антисептик для рук, респиратор, парацетамол. Также традиционно белорусы ищут, где приобрести велосипеды и батуты.
Полностью список самых популярных запросов Google 2020 года в Беларуси выглядит так:
Самые популярные запросы
1. Коронавирус
2. Выборы в США
3. Симптомы коронавируса
4. Новости Минск
5. Бабарико
6. Праздники 2020
7. Курс доллара РБ
8. Навальный
9. Ефремов
10. Високосный год
Персона года
1. Виктор Бабарико
2. Алексей Навальный
3. Михаил Ефремов
4. Ким Чен Ын
5. Валерий Цепкало
6. Джо Байден
7. Артем Дзюба
8. Борис Клюев
9. Коби Брайант< v>10 Светлана Тихановская
Фильм года
1. Холоп
2. Холодное сердце 2
3. После 2
4. Джентльмены
5. Лед 2
6. Малефисента 2
7. Отель «Белград»
8. Паразиты
9. Довод
10. Форд против Феррари
Сериал года
1. Игра на выживание
2. Крепостная
3. Ведьмак
4. Бумажный дом
5. Содержанки
6. Элита
7. Ход королевы
8. Ольга 4 сезон
9. Гусар
10. Мир, дружба, жвачка
ТВ-шоу года
Битва экстрасенсов 21 сезон
Славянский базар 2020
Оскар 2020
Евровидение 2020
Пацанки 5 сезон
Ледниковый период
Холостяк
Беременна в 16
Голос дети 2020
Танцы на ТНТ
Покупка года
Маски медицинские
Пульсоксиметр
Антисептик для рук
Респиратор
Парацетамол
Велосипед
iPhone 12
Батут
Участок под Минском
Ноутбук
14:34 09/12/2020
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