



Google традиционно проанализировал поисковые запросы белорусов и представил рейтинг самых популярных из них за 2020 год. В первой десятке категории «Самые популярные запросы» – COVID-19, политические деятели и события, новости, курс доллара, пишет marketing.by





В категории «Персона» белорусы чаще всего искали информацию о Викторе Бабарико. На втором и третьем местах соответственно в этой категории – известные россияне: политик и блогер Алексей Навальный и актер Михаил Ефремов.





В числе запросов – персоны, ушедшие из жизни в 2020 году: актер Борис Клюев и баскетболист Коби Брайант. Также в топ-10 вошли участники президентских выборов: Валерий Цепкало и Светлана Тихановская.





Самым популярным фильмом по запросам белорусов стала российская комедия «Холоп». Далее идет анимационный мюзикл «Холодное сердце 2». На третьем месте – драма «После. Глава 2». Также в десятку вошли фильмы – обладатели «Оскара» в 2020 году: «Паразиты» и «Форд против Феррари».





В категории «Сериал года» белорусы чаще всего искали психологический триллер «Игра на выживание», костюмированную драму «Крепостная», фэнтези «Ведьмак».





Топ-запросами в категории «ТВ-шоу года» стали 21-й сезон «Битвы экстрасенсов», «Славянский базар-2020», церемония вручения наград премии «Оскар-2020». Эти шоу традиционно входят в список наиболее частых поисковых запросов в Google в Беларуси.





В уходящем году белорусских пользователей больше всего интересовали покупки медицинского назначения. Первые 5 мест рейтинга заняли маски медицинские, пульсоксиметр, антисептик для рук, респиратор, парацетамол. Также традиционно белорусы ищут, где приобрести велосипеды и батуты.





Полностью список самых популярных запросов Google 2020 года в Беларуси выглядит так:





Самые популярные запросы

1. Коронавирус

2. Выборы в США

3. Симптомы коронавируса

4. Новости Минск

5. Бабарико

6. Праздники 2020

7. Курс доллара РБ

8. Навальный

9. Ефремов

10. Високосный год





Персона года

1. Виктор Бабарико

2. Алексей Навальный

3. Михаил Ефремов

4. Ким Чен Ын

5. Валерий Цепкало

6. Джо Байден

7. Артем Дзюба

8. Борис Клюев

9. Коби Брайант

< v>10 Светлана Тихановская





Фильм года

1. Холоп

2. Холодное сердце 2

3. После 2

4. Джентльмены

5. Лед 2

6. Малефисента 2

7. Отель «Белград»

8. Паразиты

9. Довод

10. Форд против Феррари





Сериал года

1. Игра на выживание

2. Крепостная

3. Ведьмак

4. Бумажный дом

5. Содержанки

6. Элита

7. Ход королевы

8. Ольга 4 сезон

9. Гусар

10. Мир, дружба, жвачка





ТВ-шоу года

Битва экстрасенсов 21 сезон

Славянский базар 2020

Оскар 2020

Евровидение 2020

Пацанки 5 сезон

Ледниковый период

Холостяк

Беременна в 16

Голос дети 2020

Танцы на ТНТ





Покупка года

Маски медицинские

Пульсоксиметр

Антисептик для рук

Респиратор

Парацетамол

Велосипед

iPhone 12

Батут

Участок под Минском

Ноутбук