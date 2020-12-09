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КГБ нашел "сакральных" террористов

Не похоже ли дело "банды Автуховича" на дело "Белого легиона" и вагнеровцев, не является ли новое дело провокацией КГБ? И является ли террором то, в чем обвиняют группу Автуховича?

КГБ нашел "сакральных" террористов
Стало ли это дело проявлением радикализации белорусского общества и кто за это ответственен? Эти темы на радио Свабода обсуждают политические обозреватели Сергей Наумчик и Юрий Дракохруст.

Кратко:

Юрий Дракохруст:

- Сразу вспоминается дело "Белого легиона", где также демонстрировали горы оружия, также пахло террористической статьей, были откровения "фрау А". И где это все сейчас? Дело рассыпалось, ничего не осталось. 

Выяснилось, что нет тяжких преступлений - нет никаких преступлений. Со зловонием разрушилось "дело вагнеровцев", которые, конечно, не ангелы. Но не в этой ситуации. Я не исключаю, что это дело может так же рассыпаться.

- Эти господа чуть ли не терроризмом называют бело-красно-белый флаг на балконе. Или Екатерина Борисевич опубликовала справку о состоянии Романа Бондаренко перед смертью - так "преступница" она, а не те, кто его убил. А тех, кто его убил, даже не ищут.

- Вот они говорят: «на совести террористов — подрыв автомобиля в Гродно, а также сожженный дом в Волковыске. Жертвой мог стать кто угодно, чьи данные были в деструктивных телеграм-каналах». Так жертвой же не стал никто! А вот Роман Бондаренко - стал жертвой, и его убийц не ищут. 

И очень важно, что никто не погиб! И как следует из передачи, человек следил не за тем, чтобы во время взрыва появились люди, а чтобы НЕ появились. То есть целью не было убийство. Это можно квалифицировать как диверсию, но это никак не террор.

- Из репортажа БТ пока очевидной связи с какими-то политическими лидерами, или там с Варшавой, и так далее, нет. Не говорят, что за этим стоят Бабарико, или Тихоновская, или Байден, или Трамп. Это не означает, что такая версия не появится завтра. Пока разыгрывается психологическая карта: вот эти шествия, этот бардак породили уже поджоги и так далее.

- Белорусы оказались очень выдержанными. Они понимают, что радикальные действия, ответ на силу силой, будут иметь плохие результаты, скажем так, для Родины. Если сравнивать с другими странами - в Беларуси радикализация минимальна. 

Есть факты буллинга, но это ничто по сравнению с тем, что происходит с другой стороны, по сравнению с демонстративной безнаказанностью, когда до сих пор нет ни одного дела уголовного за насилие силовиков.

Сергей Наумчик:

- Если сотруднику КГБ Константину Бычеку, который в телесюжете говорит о терроризме, хочется узнать об истинных актах терроризма, причем против государственных деятелей (а это, согласно белорусскому УК, вплоть до смертной казни и значит, не имеет срока давности) — он может изучить события в Овальном зале в апреле 1995-го, когда вооруженные лица, в том числе и группа КГБ «Альфа», избили депутатов парламента (депутат парламента — это не только политик, это и государственный деятель), или когда в 1999 году был убит исполняющий обязанности председателя Верховного совета Виктор Гончар, и так далее.

- Меня поразили слова кинорежиссера Лозницы, что если бы то, что произошло 9-12 августа на Окрестина, случилось в Киеве - назавтра украинцы разобрали бы это Окрестина по кирпичам, как в свое время парижане — Бастилию.

- Белорусы действительно продемонстрировали феномен, о котором говорят во всем мире: четыре месяца мирных протестов. Это на одном полюсе. А на втором - полный беспредел со стороны власти. 

Сегодня я прочитал также феноменальные строки протокола, где написано, что человек вывесил на лоджии бело-красно-белый флаг, и тем самым — внимание! - высказал свою политическую позицию. Значит, 

и выражать политическую позицию в Беларуси уже запрещено! Такого еще не было.

- Сюжет, показанный по телевидению, мог бы быть убедительным для человека, который совсем не знает, что происходило в Беларуси хотя бы в последние месяцы.

После заявлений сотен людей о бесчеловечных пытках можно ожидать от того самого Автуховича или кого угодно признаний, например, в организации терактов против США в 2001 году.

- Сюжеты организованных Сталиным процессов 1930-х годов так или иначе сводились к разоблачению якобы главной цели фигурантов - уничтожения Сталина. Мне кажется, что сейчас готовят масштабный процесс, который должен перекрыть собой другие суды, и не удивлюсь, если главной мишенью обвиняемых будет назван тот, кто набрал «80%» народной поддержки.

- Если абстрагироваться от персоны Автуховича, которого обвиняют в терроризме, и посмотреть на историю, хотя бы той самой Российской империи, частью которой была Беларусь — мы увидим, что усиление государственного давления, усиление реакции, как ее тогда называли, неизбежно влекло за собой радикализацию и террор.

- В телеграмм-каналах пишут разное, в том числе и о силовиках, в том числе и то, что я бы, например, не писал бы. Но каких-то призывов к насилию против них - мизер. А вот чего действительно много - это постов, что рано или поздно тем, кто совершает репрессии, придется отвечать по закону.
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