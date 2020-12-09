+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Лысенков: Лукашенко начал ездить по больницам слишком поздно

В Столбцах правителя встретили пустынные улицы, а если бы приехала Тихановская, вышли бы тысячи, заявил «Белорусскому партизану» местный житель и член Центральной рады партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Николай Лысенков.

Лысенков: Лукашенко начал ездить по больницам слишком поздно
Лукашенко в больнице в Столбцах
– Вчера Столбцовскую районную больницу посетил Лукашенко. Как город встретил его?

– Прием граждан в поликлинике и больнице не проводился: как будто в Столбцах за один день все люди выздоровели! Примерно полдня, пока Лукашенко не улетел, поликлиника прием не вела. Поэтому вы можете понять, какой была реакция у людей. 

Стояли десятки тонированных микроавтобусов: на каждой стоянке в радиусе километра вокруг больницы.

Накануне обыскали весь город. Целую неделю перед визитом Лукашенко над городом летали вертолеты, проверяли площадки для приземления. 

В Столбцах правителя встретили пустынные улицы, а если бы Тихановская приехала сюда – вышли бы тысячи человек.

– Главврач Столбцовской больницы заявила Лукашенко: если в ноябре за сутки регистрировалось 20 пациентов с коронавирусом, то последние дни – по 12. Видят ли жители района этот позитив? 

– Давайте оценим масштаб бедствия: 20 новых больных ежесуточно – это каждый двухтысячный (в районе менее 40 тысяч населения – прим.). Правитель сказал: раз стало по 12 новых больных, значит все хорошо, уже на спад пошло. Но 12 человек в сутки – это каждый трехтысячный в Столбцовском районе.

А официальная статистика говорит, что в Беларуси ежесуточно коронавирусом заболевает каждый шеститысячный. То есть у нас прирост заболеваемости в три раза выше, чем по стране, а они гордятся тем, что якобы вышли здесь на плато!

Мне кажется, в этой ситуации кто-то врет. И скорее всего, республиканские службы занижают цифры.  

Люди продолжают умирать. Говорят, в ночь перед приездом в Столбцы Лукашенко скончалась женщина, находившаяся на вентиляции легких.  

И что интересно: со слов переболевших, коронавирус им ставят только когда они уже идут на поправку. Мой знакомый лежал с двусторонней пневмонией: три теста отрицательных. Но к нему врачи ходили в масках и лечили как от коронавируса. А когда знакомый пошел на поправку, ему объявили: у вас тест дал положительный результат.

Мое мнение: статистику по смертности скрывают. 

– Лукашенко проводит серию поездок по региональным больницам, где лежат пациенты с коронавирусом. Как вы думаете, почему он сделал это только сейчас, хотя с вирусом белорусы борются с ранней весны?

– Думаю, Лукашенко очень многого боится. Вы же видели, как во время протестов он выходил с автоматом встречать мирных граждан. Думаю, и страх перед коронавирусом у него был. 

А теперь, когда он переболел ковидом, у него есть антитела. Соответственно Лукашенко уже чувствует себя в безопасности. Посмотрите: на подбородок повесил маску и ходит по больнице, где коронавирусные больные лежат.


–  Смогут ли теперешние поездки Лукашенко по больницам как-то загладить его вину в глазах людей? 

– Выдавленную из тюбика пасту назад уже не затолкаешь. Те, кто все еще его поддерживает и верит ему, возможно, слезу пустят от умиления: какой хороший у них глава государства. 

Но со стороны большинства людей доверие к нему безнадежно утрачено. Раньше нужно было реагировать. Да и когда омоновцы по его приказу гоняют и избивают людей на улицах – как можно вернуть доверие? 
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Канапацкая Ганна
БЕЗВРЕМЕНЬЕ САМОЗВАНЦЕВ
Игорь Ледник
Гарантыі бяспекі Беларусі vs міжнародныя...
Алесь Чайчыц
Галоўная беларуская вайсковая святыня XX стагоддзя
Павел Знавец
Пра "пралетарскі" страйк і цану свабоды.
Владимир Подгол
К обрезанию священников на Рождество - готовы?
Михаил Пастухов
Референдум-96 и его последствия
Анатолий Лебедько
Мы запускаем спонсорство!


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]