Лысенков: Лукашенко начал ездить по больницам слишком поздно

– Вчера Столбцовскую районную больницу посетил Лукашенко. Как город встретил его?





– Прием граждан в поликлинике и больнице не проводился: как будто в Столбцах за один день все люди выздоровели! Примерно полдня, пока Лукашенко не улетел, поликлиника прием не вела. Поэтому вы можете понять, какой была реакция у людей.





Стояли десятки тонированных микроавтобусов: на каждой стоянке в радиусе километра вокруг больницы.





Накануне обыскали весь город. Целую неделю перед визитом Лукашенко над городом летали вертолеты, проверяли площадки для приземления.





В Столбцах правителя встретили пустынные улицы, а если бы Тихановская приехала сюда – вышли бы тысячи человек.





– Главврач Столбцовской больницы заявила Лукашенко: если в ноябре за сутки регистрировалось 20 пациентов с коронавирусом, то последние дни – по 12. Видят ли жители района этот позитив?





– Давайте оценим масштаб бедствия: 20 новых больных ежесуточно – это каждый двухтысячный (в районе менее 40 тысяч населения – прим.). Правитель сказал: раз стало по 12 новых больных, значит все хорошо, уже на спад пошло. Но 12 человек в сутки – это каждый трехтысячный в Столбцовском районе.





А официальная статистика говорит, что в Беларуси ежесуточно коронавирусом заболевает каждый шеститысячный. То есть у нас прирост заболеваемости в три раза выше, чем по стране, а они гордятся тем, что якобы вышли здесь на плато!





Мне кажется, в этой ситуации кто-то врет. И скорее всего, республиканские службы занижают цифры.





Люди продолжают умирать. Говорят, в ночь перед приездом в Столбцы Лукашенко скончалась женщина, находившаяся на вентиляции легких.





И что интересно: со слов переболевших, коронавирус им ставят только когда они уже идут на поправку. Мой знакомый лежал с двусторонней пневмонией: три теста отрицательных. Но к нему врачи ходили в масках и лечили как от коронавируса. А когда знакомый пошел на поправку, ему объявили: у вас тест дал положительный результат.

Мое мнение: статистику по смертности скрывают.

– Лукашенко проводит серию поездок по региональным больницам, где лежат пациенты с коронавирусом. Как вы думаете, почему он сделал это только сейчас, хотя с вирусом белорусы борются с ранней весны?





– Думаю, Лукашенко очень многого боится. Вы же видели, как во время протестов он выходил с автоматом встречать мирных граждан. Думаю, и страх перед коронавирусом у него был.





А теперь, когда он переболел ковидом, у него есть антитела. Соответственно Лукашенко уже чувствует себя в безопасности. Посмотрите: на подбородок повесил маску и ходит по больнице, где коронавирусные больные лежат.









– Смогут ли теперешние поездки Лукашенко по больницам как-то загладить его вину в глазах людей?





– Выдавленную из тюбика пасту назад уже не затолкаешь. Те, кто все еще его поддерживает и верит ему, возможно, слезу пустят от умиления: какой хороший у них глава государства.





Но со стороны большинства людей доверие к нему безнадежно утрачено. Раньше нужно было реагировать. Да и когда омоновцы по его приказу гоняют и избивают людей на улицах – как можно вернуть доверие?