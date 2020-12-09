Кремль сухо отреагировал на санкции МОК в отношении Лукашенко

В Кремле сожалеют в связи с решением об исключении Александра Лукашенко из всех спортивных мероприятий, связанных с Олимпийским комитетом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.