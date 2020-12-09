От коронавируса умер экс-премьер Вячеслав Кебич
Утром 9 декабря умер первый премьер-министр независимой Беларуси Вячеслав Кебич, который хотел, но не смог стать президентом.
Ему было 84 года. Об этом сообщил «Нашей Ниве» его сын.
ТАСС эту информацию подтвердили в Совете минстров РБ. "Да, Вячеслав Францевич Кебич умер", - отметили в белорусском правительстве.
26 ноября у Вячеслава Кебича выявили коронавирус, он был госпитализирован. Но, видимо, в силу возраста не смог справиться с болезнью.
Других подробностей и информации о похоронах пока нет.
Вячеслав Кебич родился 10 июня 1936 года в Воложинском районе.
Окончил Белорусский политехнический институт. Был директором Минского станкостроительного завода имени Кирова, вторым секретарем Минского городского комитета, а затем областного комитета КПБ.
В 1985-1990 годах - заместитель председателя Совета министров БССР, председатель Госплана БССР. В 1990-1994 годах - председатель Совмина БССР и независимой Республики Беларусь.
Летом 1994 года он проиграл президентские выборы Лукашенко, после чего ушел в отставку с поста премьера.
8 декабря 1991 года вместе со Станиславом Шушкевичем от имени Беларуси подписал Беловежское соглашение о ликвидации СССР.
"Белорусский партизан"
12:33 09/12/2020
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