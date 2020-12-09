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Сацук: Запретом на БЧБ власть сама вынесет себе приговор

Власти начали активную подготовку к законодательному запрету использования сочетаний белого и красного цветов, приравняв их к фашистским. С таким же успехом власть могла себе серпом по ...

Сацук: Запретом на БЧБ власть сама вынесет себе приговор
Дискуссии на тему того, фашистские БЧБ-цвета или нет, изначально были обречены на провал. Ведь суть человека не в том, в какие цвета он одет, и какие держит в руках, а в том, какие дела под этими цветами совершаются. 

Кто убивает и калечит людей, кто пытает? Кто отменяет все законы и вводит страну в фазу правового беспредела? При чем тут вообще цвета? Или кто-то питает иллюзии на счет того, что если им всем в руки дать БЧБ-флаги, то они сразу же изменятся?

Официально БЧБ-цвета в Беларуси не запрещены, а символ «Пагонi» и вовсе является историко-культурной ценностью Республики Беларусь. Но это не помешало властям начать активную борьбу с ними лишь на том основании, что их используют протестующие. И полились с экранов телевизоров потоки грязи и обвинений в фашизме.

Власть понять можно. У нее просто не осталось никаких аргументов, никаких благородных целей, вокруг которых можно было бы консолидировать борьбу своих сторонников, и особенно силовиков. 

Поэтому она и придумала эту байку про фашизм. Мол, мы боремся не за свою власть, а против фашизма, который хочет погубить страну. И ведь многие люди ведутся на это.

Но вот что сложно понять, так это действия протестующих, которые так упорно продолжают использовать БЧБ-цвета. Ведь нигде в их лозунгах и требованиях не звучит тема смены государственной символики. В августе и сентябре это было еще понятно, так как нужно было показать, как нас много. Показали. А сейчас зачем зацикливаться на БЧБ-цветах и давать властям поводы для хапунов? 

Ведь когда Лукашенко приходил к власти, он приходил под БЧБ-флагом и ни слова не говорил против него. Он прекрасно понимал, что в той ситуации для него важно было не то, какой флаг и какой герб будет у Беларуси. Ему важно было победить, и он правильно сконцентрировался на главном. 

Аналогично и для протеста сейчас не столь важно, какой флаг и какой герб будет в новой Беларуси. Куда важнее победить. Самое главное сейчас – это провести свободные и честные выборы. Под каким флагом – вопрос второстепенный. 

Все остальное будет потом, как решит народ, когда сможет свободно решать. Решит, что останется нынешний флаг, значит, останется. Решит, что должен быть БЧБ, значит, будет. Может, и вовсе компромиссный вариант кто-то придумает, например, красно-бело-зеленый, и именно он придется всем по душе...

Сейчас БЧБ-цвет для ОМОНа, как красная тряпка для быка. 

Так зачем дразнить его и подсказывать, в какую сторону бежать, кого давить? Если в следующее воскресенье люди начнут массово выходить на улицу с государственными красно-зелеными флагами, что станет делать ОМОН? Да ничего. Он будет просто дезориентирован. 

А люди спокойно соберутся в огромные колонны с красно-зелеными флагами и развернут плакаты, со своими требованиями. Обозначат, что для них в приоритете. Можно даже развернуть плакаты типа «Любимую не отдадим» добавив снизу «фашистам». 

И пусть люди без всякой цветовой градации, которая только мешает многим увидеть правду, сами разберутся, с какой стороны фашисты. Они уже будут судить исключительно по действиям, а не по цветам и их трактовкам. 

А представьте, что произойдет, если члены ФПБ вместо того, чтобы выходить из профосоюза, начнут выходить на протест с флагами ФПБ, а члены БРСМ - с флагами БРСМ, а члены "Белой Руси" со своими флагами.

В этой ситуации дезориентирован будет не только ОМОН. В ступор впадут все ветви власти, так как просто не будут знать, что делать. На эти шествия, которые так и можно назвать «За мирную и неделимую Беларусь», смогут спокойно выйти даже госслужащие, не опасаясь последующих увольнений. 

И тогда подавление протестов со стороны власти, если они даже произойдут, будут выглядеть именно как борьба за власть и никак иначе.

Сложно понять, почему протестующие до сих пор не поняли очевидного, но власти словно специально подталкивают их к этому шагу. 

Если будет введен законодательный запрет на БЧБ-цвета, то тем самым будет решена и участь действующей власти. 

После введения запрета протест вынужден будет сконцентрироваться на главном и сменить тактику. При этом у самой власти и пропаганды не останется главного «страшилы» для массового промывания мозгов. У них просто не будет возможности делить свой народ по цветовому признаку на своих и чужих.

В текущей ситуации победит именно тот, кто способен идти на компромисс. Власть показала, что абсолютно не готова к этому. Поскольку сама ее суть в сплошной закостенелости, неспособности видеть дальше своего носа. 

И вот тут протесту самое время показать свою мобильность, на деле продемонстрировать, что компромисс – это суть будущего устройства государства, где будет учтено мнение каждого, где каждый сможет почувствовать себя человеком, а не винтиком системы. 

И не важно, БЧБ ты или красно-зеленый. Цветовой компромисс, к которому власти сами подталкивают протест, создаст условия обсуждения в обществе действительно насущных проблем, и не позволит уводить внимание на проблемы надуманные.
Сергей Сацук, Ежедневник
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