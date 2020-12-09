+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Елисеев: Лукашенко идет на должность главы Политбюро ЦК КПСС

Политолог Андрей Елисеев прокомментировал желание Лукашенко сделать "Всебелорусское народное собрание" конституционным органом.

самый "застойный" генсек Леонид Брежнев

"Теперь точно: Лукашенко идет на должность главы Политбюро ЦК КПСС, – пишет эксперт исследовательского центра Eurasian States in Transition Андрей Елисеев. – Про этот сценарий подробнее писал два месяца назад в посте «Головченко как формальный руководитель Беларуси? О сценарии конституционной реформы и замыслах Лукашенко».

В рамках такого сценария «конституционных изменений» происходит следующее: Всебелорусское народное собрание (аналог съезда КПСС) прописывается в конституции как орган, определяющий основные направления внутренней и внешней политики, а его Президиум (аналог Политбюро ЦК КПСС) – как руководящий государственный орган в период между съездами. Тогда Лукашенко, соответственно, становится главой Президиума.

Все это несет большие риски для демократии и законности в Беларуси по той простой причине, что Лукашенко тем самым получает еще один бесконтрольный конституционный статус. К тому же с помощью хитрого трюка Всебелорусскому собранию могут дать право внесения изменений в Конституцию в обход референдума, и тогда в любой момент (вне)очередной «съезд КПСС» сможет принимать любые беспредельные правки в основной закон.

Суть всей этой игры АГЛ в том, чтобы при хорошем варианте он продолжил занимать и президентский пост, и пост главы Президиума ВНС, а при плохом – формально передать президентскую должность с усеченными полномочиями человеку своей команды (например, тому же Головченко) с сохранением за собой нового влиятельного конституционного статуса.

Плохой вариант будет задействован в случае сильного давления Кремля или нового витка оппозиционной мобилизации, с тем чтобы всех надурить и якобы уйти, но остаться.

Всю эту имитацию демократических преобразований целиком поддерживает деятель Воскресенский, которого нещадно продвигают государственные СМИ и гибриды типа Sputnik Беларусь.

«Мы выступаем за закрепление конституционного статуса Всебелорусского народного собрания как полномочного представительства всех слоев общества», – специально для Sputnik заявил «политолог» Воскресенский.

Ну, а этот пассаж «политолога» Воскресенского – просто сказка: «В постоянно действующий Президиум ВНС могли бы входить бывшие руководители государства», написал Андрей Елисеев в своем фейсбуке
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Канапацкая Ганна
БЕЗВРЕМЕНЬЕ САМОЗВАНЦЕВ
Игорь Ледник
Гарантыі бяспекі Беларусі vs міжнародныя...
Алесь Чайчыц
Галоўная беларуская вайсковая святыня XX стагоддзя
Павел Знавец
Пра "пралетарскі" страйк і цану свабоды.
Владимир Подгол
К обрезанию священников на Рождество - готовы?
Михаил Пастухов
Референдум-96 и его последствия
Анатолий Лебедько
Мы запускаем спонсорство!


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]