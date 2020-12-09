Некоторые сторонники Лукашенко от имени минчан благодарят ОМОНовцев за работу, другие — называют бело-красно-белый флаг фашистским.





«Гостелеканалам не хватает героев, чтобы, с одной стороны, создать образ 80-процентной поддержки Лукашенко, а с другой — неадекватных протестующих», — отмечается в сюжете.







