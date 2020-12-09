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Большая карусель одинаковых лиц: Как одни и те же люди поддерживают Лукашенко в эфирах БТ

Media IQ подготовило нарезку из сюжетов государственных телеканалов, где видно, кто эти люди, пишет «Салiдарнасць».

Некоторые сторонники Лукашенко от имени минчан благодарят ОМОНовцев за работу, другие — называют бело-красно-белый флаг фашистским.

«Гостелеканалам не хватает героев, чтобы, с одной стороны, создать образ 80-процентной поддержки Лукашенко, а с другой — неадекватных протестующих», — отмечается в сюжете.
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